وساطت لاریجانی طرح استیضاح وزیر کشاورزی را منتفی کرد

علی ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وساطت علی لاریجانی رئیس مجلس برای لغو استیضاح وزیر کشاورزی اظهار داشت: ریاست مجلس شورای اسلامی از طراحان استیضاح وزیر کشاورزی خواست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مدت کوتاهی که تا پایان دولت دهم باقی مانده و در راستای تعمل بهتر قوا امضا های خود از طرح استیضاح وزیر کشاورزی را پس بگیرند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه ای که با وزیر کشاورزی داشتیم ایشان قول دادند محور های مورد نظر نمایندگان در طرح استیضاح را اصلاح کنند.

وی ادامه داد: تنها هدف استیضاح کنندگان اصلاح وزارت خانه کشاورزی بود که وزیر قول تحقق آن را داد.

به گزارش خبرنگار مهر 23 مهر ماه استیضاح وزیر کشاورزی با 39 امضا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

این اعلام وصول در حالی در مجلس انجام شد که اوایل مهر ماه استیضاح وزیر ورزش و جوانان به دلیل اولویت مسائل اقتصادی پس از آن که بررسی آن با حضور عباسی در صحن علنی در جریان بود لغو شد.

علی لاریجانی هفته گذشته تاکید کرده بود : مجلس باید نقص و اشتباه خود را در نظارت بر اقتصاد کشور بپذیرد، صرف اعلام نظر مسئولیت انجام نمی‌پذیرد برای جبران آن باید همه مسئولان را به پاسخگویی واداشت و ارزیابی کارشان را در مجلس مد نظر قرار داد و با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی برخورد کرد.

