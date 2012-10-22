پذیرش 17 هزار معلم ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحر خیر ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران دوره متوسطه و دبیران مجتمع های آموزشی و پرورشی شهری و روستایی استان اظهارداشت: دانشگاه فرهنگیان تا سه سال متوالی پذیرش دانشجو خواهد داشت.

وی از پذیرش 25 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان خبر داد و عنوان کرد: 17 هزار دانشجو در در مقاطع ابتدایی تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه انگیزه علم آموزی و پژوهش باید در معلمین ما نهادینه شود، عنوان کرد: دانشگاه فرهنگیان بهترین مکان برای تربیت معلمان با اخلاق حرفه ای است.

سحرخیز با تاکید بر اینکه در سند تحول بنیادین تمامی باید ها و نباید ها توسعه برنامه درسی و اهداف در نظر گرفته شده است، بیان داشت: تحول تنها در سایه معلمانی خلاق، متعهد، متدین و آرمان گرا محقق می شود.

وی با بیان اینکه امسال یک میلیون و 200 هزار دانش‏ آموز پایه اول ابتدایی وارد مدارس کشور شده است، ادامه داد: آشنا کردن دانش آموزان دوره ابتدائی با فرهنگ کار از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه تحصیلات دانشگاهی مبنی بر بی نیاز بودن آموزش ضمن خدمت نیست، گفت: هیچ معلمی نباید بدون کلاس های ضمن خدمت سر کلاس های پایه ششم و دوم تدریس کند.

معاون آموزشی متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: معلم باید صلاحیت های دینی، تخصصی و حرفه ای را داشته باشند چرا که این صلاحیت ها ابزاری لازم برای یادگیری در پایه تخصصی است.

سحر خیز از طرح ورود دانش آموزان برتر رشته های فنی و هنرستان ها بدون کنکور به دانشگاه شهید رجایی خبر داد.