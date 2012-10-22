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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۳

عبادی:

امسال سهم اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد زنجان 600 میلیارد ریال است

امسال سهم اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد زنجان 600 میلیارد ریال است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: امسال سهم اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد استان زنجان 600 میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عبادی افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد استان زنجان 300 درصد افزایش یافته است.
 
وی ادامه داد: تسهیلات اشتغالزایی اختصاص یافته به کمیته امداد استان زنجان از محل منابع داخلی امداد و بانک‌های عامل شامل ( ملی، ملت، صادرات، سپه، تجارت، مسکن، کشاورزی، رفاه و توسعه تعاون) به افراد واجد شرایط در سطح استان پرداخت می‌شود.
 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: تسهیلات اشتغالزایی مذکور در بخش‌های کارانگیزی، مشاغل خانگی و طرح‌های کسب و کار خرد قابل پرداخت است.
 
عبادی در ادامه سقف تسهیلات پرداختی بخش مشاغل خانگی را 50 میلیون ریال با مدت بازپرداخت سه سال اعلام کرد و افزود: تسهیلات این نهاد در بخش کسب و کار خرد نیز با سقف 100 میلیون ریال و با بازپرداخت پنج سال به پرداخت می‌شود.
 
عبادی همچنین با اشاره به اینکه وام‌های کارانگیزی از محل منابع داخلی کمیته امداد پرداخت می شود، اضافه کرد: سقف این تسهیلات 20 میلیون ریال با باز پرداخت پنج ساله است.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 500 پرونده مددجویی به منظور اشتغالزایی آماده ارسال به بانک‌های عامل است، اضافه کرد: همچنین اقدامات لازم برای ارسال یک هزار پرونده دیگر نیز به شبکه بانکی در دست اجرا است.
 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با اشاره به انجام برنامه‌های آموزشی توسط کمیته امداد استان زنجان در سال جاری افزود: تا کنون انجام دوره‌های آموزشی 80 درصد از دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به پایان رسیده است.
 
عبادی  با اشاره به اینکه کمیته امداد استان زنجان در زمینه انجام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اقدامات بسیاری را انجام داده است، اضافه کرد: سال گذشته کمیته امداد استان زنجان به عنوان دستگاه برتر در زمینه حرفه آموزی برای جامعه هدف این نهاد شناخته شد.
 
کد مطلب 1726024

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