امسال سهم اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد زنجان 600 میلیارد ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عبادی افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعتبارات اشتغالزایی کمیته امداد استان زنجان 300 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تسهیلات اشتغالزایی اختصاص یافته به کمیته امداد استان زنجان از محل منابع داخلی امداد و بانک‌های عامل شامل ( ملی، ملت، صادرات، سپه، تجارت، مسکن، کشاورزی، رفاه و توسعه تعاون) به افراد واجد شرایط در سطح استان پرداخت می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان افزود: تسهیلات اشتغالزایی مذکور در بخش‌های کارانگیزی، مشاغل خانگی و طرح‌های کسب و کار خرد قابل پرداخت است.

عبادی در ادامه سقف تسهیلات پرداختی بخش مشاغل خانگی را 50 میلیون ریال با مدت بازپرداخت سه سال اعلام کرد و افزود: تسهیلات این نهاد در بخش کسب و کار خرد نیز با سقف 100 میلیون ریال و با بازپرداخت پنج سال به پرداخت می‌شود.

عبادی همچنین با اشاره به اینکه وام‌های کارانگیزی از محل منابع داخلی کمیته امداد پرداخت می شود، اضافه کرد: سقف این تسهیلات 20 میلیون ریال با باز پرداخت پنج ساله است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 500 پرونده مددجویی به منظور اشتغالزایی آماده ارسال به بانک‌های عامل است، اضافه کرد: همچنین اقدامات لازم برای ارسال یک هزار پرونده دیگر نیز به شبکه بانکی در دست اجرا است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با اشاره به انجام برنامه‌های آموزشی توسط کمیته امداد استان زنجان در سال جاری افزود: تا کنون انجام دوره‌های آموزشی 80 درصد از دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به پایان رسیده است.

عبادی با اشاره به اینکه کمیته امداد استان زنجان در زمینه انجام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اقدامات بسیاری را انجام داده است، اضافه کرد: سال گذشته کمیته امداد استان زنجان به عنوان دستگاه برتر در زمینه حرفه آموزی برای جامعه هدف این نهاد شناخته شد.

