باید برای عبور از موانع موجود در انقلاب از نظرات مراجع تقلید بهره مند شویم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با آیت الله نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید در قم برگزار شد، با اشاره به اینکه رهنمودهای مراجع تقلید بسیار کارگشا است، بیان کرد: در شرایط اخیر خود را محتاج می بینیم تا برای عبور از موانع موجود در انقلاب از نظرات مراجع تقلید بهره مند شویم.



وی گفت: دشمنان انقلاب سعی دارند تا با ایجاد فشارهای اقتصادی و تحمیل فشارها علاوه بر اینکه مانع از پیشرفت کشور شوند، توده مردم را نیز به ستوه آورند که این امر شامل سیاست های خارجی و سیاست های هسته ای می شود.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمنان سعی دارند تا با القائاتی که انجام می دهند مردم را از رهبری جدا سازند که این خیالی خام است.



زاکانی در پایان گفت: تلاش ما این است که در زمینه گسترش بصیرت و فهم تکلیف خود تلاش کرده و در این زمینه با مراجع تقلید نیز دیدار کنیم.

