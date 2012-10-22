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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۶

ایرانمنش:

دوره آموزشی قوانین و مقررات شرکت های تعاونی کشاورزی مهر در زرند برگزار شد

دوره آموزشی قوانین و مقررات شرکت های تعاونی کشاورزی مهر در زرند برگزار شد

زرند - خبرگزاری مهر: رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی زرند از برپایی دوره آموزشی قوانین و مقررات شرکت های تعاونی کشاورزی مهر در زرند خبر داد.

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره ارتقای سطح علمی مسئولین شرکتهای تعاونی کشاورزی در جهت گسترش تعاونیهای کشاورزی مهر است.

وی زرند را یکی قطب های کشاورزی استان کرمان دانست و افزود: باید از تمام ظرفیتهای بالقوه بخش کشاورزی در این شهرستان بهره برد.

ایرانمنش با اشاره به لزوم ایجاد صنایع تبدیلی در شهرستان زرند تصریح کرد: مشکل بیکاری جوانان زرند می تواند به راحتی از طریق توجه به بخش کشاورزی به ویژه صنایع تبدیلی رفع شود.

این مسئول بیان داشت: در این دوره آموزشی  15 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی مهر کشاورزی زرند حضور داشتند.

کد مطلب 1726032

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