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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

رضوی:

پرداخت 45 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال ‌زایی به مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

پرداخت 45 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال ‌زایی به مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی از پرداخت 45 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال ‌زایی از ابتدای سال جاری تا‌کنون به مددجویان این نهاد خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد رضوی در جلسه گردهمایی مسئولان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی اظهار کرد: اشتغال، ارتقای سطح معنوی و توانمند‌سازی خانواده‌های زیر‌پوشش از اولویت‌های کاری کمیته امداد است.

وی ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود به منظور ارتقای سطح علمی نیروی انسانی در کمیته امداد استفاده شده و در این راه تلاشی مضاعف انجام شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی و اشتغال مددجویان استان افزود: مجموع طرح‌ های اجرا شده در سطح استان 15 هزار و 592 طرح است.

رضوی گفت: طی شش ماه نخست سال جاری یک‌هزار و 274 طرح اشتغال‌ زایی در خراسان جنوبی اجرا شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد طرح اجرا شده در خراسان جنوبی صرف اعتبار و تسهیلاتی بالغ بر 45 میلیارد ریال را به همراه داشته است.

کد مطلب 1726034

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