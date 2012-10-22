پرداخت 45 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال ‌زایی به مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد رضوی در جلسه گردهمایی مسئولان اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی اظهار کرد: اشتغال، ارتقای سطح معنوی و توانمندسازی خانوادههای زیرپوشش از اولویتهای کاری کمیته امداد است.
وی ادامه داد: باید از همه ظرفیتها و استعدادهای موجود به منظور ارتقای سطح علمی نیروی انسانی در کمیته امداد استفاده شده و در این راه تلاشی مضاعف انجام شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی و اشتغال مددجویان استان افزود: مجموع طرح های اجرا شده در سطح استان 15 هزار و 592 طرح است.
رضوی گفت: طی شش ماه نخست سال جاری یکهزار و 274 طرح اشتغال زایی در خراسان جنوبی اجرا شده است.
وی عنوان کرد: این تعداد طرح اجرا شده در خراسان جنوبی صرف اعتبار و تسهیلاتی بالغ بر 45 میلیارد ریال را به همراه داشته است.
نظر شما