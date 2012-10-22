سرهنگ عماد عثمان کیست/ رئیس جدید امنیت داخلی لبنان را بیشتر بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لیبانیون نیوز در مطلبی با عنوان عماد عثمان کیست؟ آورده است : اشرف ریفی مدیر کل نیروهای امنیت داخلی لبنان روز گذشته سرهنگ عماد عثمان را بعنوان جانشین وسام الحسن رئیس سابق بخش اطلاعات امنیت داخلی لبنان برگزید.

این پایگاه لبنانی می افزاید: عثمان رئیس بخش دایره جنایی ویژه در پلیس قضایی و رئیس گارد ویژه حکومتی در دوران نخست وزیری سعد الحریری بود.

لیبانیون نیوز می نویسد: سرهنگ عثمان در سالهای پس از ترور رفیق الحریری مدیر دفتر حسن السبع وزیر کشور لبنان بود.

این پایگاه بیان کرد: هنگامی که وسام الحسن رئیس گارد حکومتی بود وی نیز در آن خدمت می کرد و این در دوره نخست وزیری رفیق الحریری بود.

پایگاه مذکور می نویسد: الحسن همواره در محافل شخصی خود گفته که تمایل دارد عثمان بعنوان جانشین وی در اداره اطلاعات امنیت داخلی لبنان شود.

این پایگاه می افزاید: منابع سیاسی بر این باورند که انتخاب عثمان به جای الحسن پس از رایزنی های انجام شده سرلشگر اشرف ریفی با مروان شربل وزیر کشور، نجیب میقاتی نخست وزیر و سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان بوده است.

شایان ذکر است که وسام الحسن در اثر انفجار تروریستی که جمعه گذشته در منطقه الاشرفیه در بیروت رخ داد ترور شد.