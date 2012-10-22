معارضین محلی پرژه فاضلاب آبادان را با مشکل مواجه کرده اند

احمد حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای اینکه بتوان همزمان با اجرا از شبکه فاضلاب بهره برداری کرد لازم است که خطوط و شبکه های اصلی پیش از شبکه های فرعی انجام شود که متاسفانه وجود معارض در مسیر اجرای خطوط اصلی روند اجرای کار را در این مناطق با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون پیمانکار منطقه علوانیه در یک جبهه کاری در حال کار است، تصریح کرد: با رفع این مشکل، امکان افزایش جبهه های کاری و اتمام کار پیش از موعد مقرر نیز وجود دارد.



مجری طرح فاضلاب آبادان با بیان اینکه هم اکنون پیمانکار منطقه شطیط در 2 جبهه (خطوط اصلی و فرعی) فعال است، وجود تاسیسات زیرزمینی، ناپایداری ترانشه ها و ریزشی بودن زمین و وجود معارض را از مشکلات موجود در این منطقه برای اجرای خط اصلی فاضلاب برشمرد و تاکید کرد: پس از اجرای خط اصلی امکان بازکردن جبهه های کاری بیشتر برای اجرای شبکه های فرعی به وجود خواهد آمد.



وی اظهار کرد: با توجه به موانع موجود تا کنون پیشرفت کار در مناطق علوانیه و شطیط با برنامه زمانبندی هماهنگ است اما در ایستگاه های 9 – 12 به لحاظ عدم تطابق با طرح تفضیلی و وجود معارض امکان اجرای شبکه فاضلاب به رغم حضور پیمانکار وجود ندارد.



حسن زاده با بیان اینکه برای اتمام این طرح در موعد مقرر لازم است که هرچه سریعتر مشکل معارضین مرتفع شود، افزود: نمایندگان مجلس،‌ فرماندار و شهردار آبادان برای رفع این مشکلات در تلاش هستند و خوشبختانه تاکنون قدمهای خوبی نیز برداشته اند که جا دارد از آنان تقدیر و تشکر کرد.



اجرای شبکه فاضلاب مناطق علوانیه و شطیط با هزینه بیش از 97 میلیارد ریال جمعیتی حدود 20 هزار نفر را در مدت زمان 14 ماه از زمان اجرا از شبکه مدرن جمع آوری و دفع فاضلاب برخوردار می سازد.