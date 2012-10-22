خاطرات فرمانده کل سپاه آماده چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، کتاب «کالک‌های خاکی» شامل خاطرات سردار عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در قالب مصاحبه و گفتگو تدوین شده است. مصاحبه و گفتگوهای این کتاب هم به طور مشترک توسط گلعلی بابایی و حسین بهزاد انجام شده است.

این کتاب چندی پیش توسط دو پژوهشگر مذکور به صورت تدوین شده و با صفحه‌بندی آماده به انتشارات سوره مهر واگذار شده است. با این حال ممکن است تغییراتی در نحوه صفحه‌بندی این کتاب داده شود. کتاب «کالک‌های خاکی» خاطرات جعفری را از مقطع تولد در تابستان ۱۳۳۵ تا تابستان ۱۳۶۱ یعنی زمان فتح خرمشهر شامل می‌شود.

کتاب مشتمل بر ۱۲ فصل است که عنوانشان عبارت است از: بچه‌های نجف‌آباد یزد، تا دانشکده هنر، خمینی ای امام، دانشجوی خط امام، در انقلاب فرهنگی، شکست حصر سوسنگرد، پیروزی یک تفکر، همسر یا همسنگر، تیپ عاشورا، با قرارگاه عملیاتی، قدس در نبرد فتح، الی بیت‌المقدس، و در نهایت هم فصل مربوط به تصاویر و اسناد.

در حال حاضر بابایی و بهزاد مصاحبه با جعفری را تا اتفاقات زمان فتح خرمشهر انجام داده‌اند و ادامه گفتگوها و به تبع آن انتشار کتاب دیگری در ادامه این کتاب، بستگی به شرایط و توافق دو طرف دارد. «کالک‌های خاکی» در اختیار انتشارات سوره مهر قرار دارد و آماده چاپ است.