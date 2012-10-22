  1. استانها
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

عسگریان:

78.2 درصد جمعیت شهری شهرستان طارم از گاز طبیعی استفاده می‌کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با گذشت کمتر از دوسال از افتتاح طرح عظیم خط انتقال گاز به طارم، در حال حاضر 78.2 درصد از جمعیت شهری این شهرستان از گاز طبیعی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید عسگریان افزود: اجرای خط انتقال گاز 52 کیلومتری به شهرستان طارم و صرف هزینه 285 میلیارد ریالی برای اجرای این پروژه عظیم به عنوان یکی از مصوبات دور نخست سفر رییس جمهوری به استان زنجان بوده است.
 
وی یادآورشد: اجرای این طرح در دور سوم سفر هیات دولت به استان آغاز شد تا زیرساختهای لازم برای گازرسانی به دوشهر و 97 روستای دارای سکنه این شهرستان فراهم شود.
 
عسگریان گفت: از دو شهر این شهرستان شهر آببر بهره مند از گاز طبیعی، شبکه و خط تغذیه شهر چورزق نیز در دست اجراست.
 
وی ادامه داد: هم اکنون هفت روستای شهرستان طارم بهره‌مند از گاز طبیعی است، عملیات گازرسانی در 9 روستا در دست اجرا و 31 روستا دارای برنامه گازرسانی است.
 
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان افزود: در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان طارمی 108 کیلومتر شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز نیز در این شهرستان اجرا شده است.
 
عسگریان بهره مندی شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و 21 مصرف کننده تجاری شهرستان طارم از نعمت گاز طبیعی رااز دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان منطقه اعلام کرد.
 
