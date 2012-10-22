به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید عسگریان افزود: اجرای خط انتقال گاز 52 کیلومتری به شهرستان طارم و صرف هزینه 285 میلیارد ریالی برای اجرای این پروژه عظیم به عنوان یکی از مصوبات دور نخست سفر رییس جمهوری به استان زنجان بوده است.

وی یادآورشد: اجرای این طرح در دور سوم سفر هیات دولت به استان آغاز شد تا زیرساختهای لازم برای گازرسانی به دوشهر و 97 روستای دارای سکنه این شهرستان فراهم شود.

عسگریان گفت: از دو شهر این شهرستان شهر آببر بهره مند از گاز طبیعی، شبکه و خط تغذیه شهر چورزق نیز در دست اجراست.

وی ادامه داد: هم اکنون هفت روستای شهرستان طارم بهره‌مند از گاز طبیعی است، عملیات گازرسانی در 9 روستا در دست اجرا و 31 روستا دارای برنامه گازرسانی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان افزود: در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان طارمی 108 کیلومتر شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز نیز در این شهرستان اجرا شده است.

عسگریان بهره مندی شهرک صنعتی، ناحیه صنعتی و 21 مصرف کننده تجاری شهرستان طارم از نعمت گاز طبیعی رااز دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان منطقه اعلام کرد.

