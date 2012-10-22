97درصد کالاها درکهگیلویه وبویراحمد از استانهای همجوار وارد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حیدرپور بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسئله منجر به بالا بودن قیمت این کالاها نسبت به استانهای همجوار شده است.

وی بیان کرد: در شش ماهه اول امسال متخلفان اقتصادی و بازاریان متخلف 22میلیارد و 320 میلیون ریال جریمه شدند.

حیدرپور افزود: این میزان جریمه دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.

وی از اجرای طرح 45 روزه احتکار و گرانفروشی در استان خبر داد و اظهار داشت: تیم های بازرسی و نظارت شامل کارشناسان تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و مجامع امور صنفی برای جلوگیری از احتکار و گرانفروشی با سرکشی های مستمر در مراکز تولید تا عرضه، روند فعالیت اقتصادی صنوف مختلف بازار استان را بررسی و کنترل می کنند.

حیدرپور بیان داشت: بازار عمده فروشی ها، عرضه کنندگان مواد غذایی، لبنیات، مواد شوینده، لاستیک خودرو و مصالح ساختمانی گروههای هدف این طرح هستند.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: بعضی از کالاها در این استان بی حساب و کتاب گران شده و می شوند.

وی افزود: قیمت برنج نوع کامفیروز 15روز پیش دو هزار و 700 تومان به ازای هر کیلو بود و امروز به سه هزار و 700 تومان رسیده است.

حیدرپور بر مشارکت بازاریان در طرح های کنترل، تشویق بازاریان منصف، شناسنامه دار کردن صنوف و آموزش به آنها تاکید کرد.