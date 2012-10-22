مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز گرگان تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری گرگان ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: مراکز ترک اعتیاد فاقد مجوز هر چه سریع تر تعطیل شود.



محمد حسن غریب افزود: یکی از راه های پیشگیری از گسترش اعتیاد در جامعه تحت حمایت قرار دادن معتادان بعد از ترک اعتیاد است و با راه اندازی مراکز مجاز ترک اعتیاد انتظار داریم شاهد ارتقی کیفی مراکز در مانی باشیم.



غریب با اشاره به مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز اظهار داشت : مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد مشکلی از بیماران کم نمی کند بلکه باعث اسیب روحی و جسمی به معتادان می شود و با این مراکز برخورد قانونی می شود.

پیشگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه

مدیر امور منابع آب گنبد، مینودشت و گالیکش گفت: پیشگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها و مجاری آبی وجلوگیری از تخلیه نخاله و زباله و تسهیل در اجرای پروژه های شرکت آب منطقه ای گلستان همکاری بیش از پیش دهیاران و مسئولین محلی و اهالی منطقه را می طلبد.



جواد تیموری افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی و ویژگی های رودخانه های مناطق شمالی استان و جریانهای سیلابی اتفاق افتاده، شرکت آب منطقه ای گلستان اقدامات ویژه ای را در جهت مدیریت سیلاب انجام داده است.



وی در ادامه گفت: از جمله این اقدامات، احداث سد مخزنی دانشمند و کانال مربوطه است که با احداث این سد از خسارتهای وارده در اثر جریانهای سیلابی در منطقه داشلی برون و اینچه برون به کشاورزان و اهالی منطقه جلوگیری می شود.



مواد مخدر مهمترین تهدید جامعه است



فرماندار علی آبادکتول در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان گفت: یکی از مهمترین تهدیدها که جامعه را مورد هدف قرار داده است مسئله مواد مخدر است که برای مقابله با این پدیده شوم تنها مبارزه فیزیکی جوابگو نخواهد بود.

علی اکبر کی پور اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر نیازمند فرهنگسازی، برنامه‌ای همه جانبه و عزمی راسخ دارذ.



وی افزود: برای ایمن سازی جامعه و مهار اعتیاد باید یک مبارزه همه جانبه داشته باشیم و عمده ترین برنامه برای تحقق این امر پیشگیری است و برای طرح ریشه کنی موادمخدر باید برنامه ریزی دقیق شود.



افتتاح طرح آموزش شنا در مدارس گلستان



مراسم نمادین افتتاح طرح آموزش شنا ویژه دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان و مدیر کل ورزش و جوانان استان در استخر معلم برگزار شد.



بر اساس این گزارش ، هر روزه از ساعت 7الی14 دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرهای گرگان ، آق قلا و کردکوی بر اساس برنامه زمانبندی شده با حضور در استخر از آموزش های لازم برخوردار شده و ضمن کسب مهارت شنا در آنان نشاط و شادابی جهت حضور موفق در کلاس های درسی ایجاد می گردد.



برگزاری نشست مهارت های پژوهشی



نشست مهارت های پژوهشی با حضور طلاب پایه اول مدرسه علمیه رضویه کردکوی با هدف تحول در مباحث پژوهشی در این مدرسه علمیه برگزار شد.



حجت الاسلام سیدجواد محمدزاده رئیس اداره پژوهش حوزه علمیه گلستان در نشست مهارت های پژوهشی که با حضور طلاب پایه اول در مدرسه علمیه رضویه کردکوی برگزار شد، با اشاره به روش های موفقیت طلاب، اظهار داشت: یکی از روش های موفقیت طلاب، پیش مطالعه، مطالعه و مباحثه است که در مبحث تحول در پژوهش مدنظر رهبر معظم انقلاب نیز هستند.



وی ادامه داد: آنچه می تواند طلاب را در جامعه امروزی به موفقیت بیشتر برساند، مطالعه کتب گوناگون با رویکرد پژوهشی است.