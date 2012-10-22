فروش فیروزه بدون فرآوری مهمترین آسیب در عرصه تولید این ماده معدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا حاجی زاده آماده نبودن زیرساخت ها در معدن شهرستان مانند جاده مواصلاتی مناسب و فروش این کانی بدون فرآوری و به شکل فله ای از مهم ترین آسیب های این حوزه برشمرد که بایستی برای آن چاره اندیشی شود.

وی از برگزاری نخستین جشنواره سنگ فیروزه با حضور مسئولان کشوری و استانی در این شهرستان خبر داد.

حاجی زاده با بیان اینکه تاریخ برگزاری این جشنواره 12 آبان ماه سال جاری است، اظهار کرد: این جشنواره به همت استانداری خراسان رضوی، فرمانداری فیروزه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پارک علم و فناوری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به قدمت پنج هزار ساله استخراج این سنگ ارزشمند بیان کرد: با این وجود هنوز جایگاه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری فیروزه شناخته نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری همایش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد و جشنواره فیروزه در شهرستان فیروزه گام موثری برای استفاده از این ظرفیت در جهت افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شهرستان فیروزه و استان خراسان رضوی شود.

گفتنی، است علاوه بر نهادهای دولتی، بخش های خصوصی از قبیل اتحادیه سنگ های قیمتی تهران، مشهد، نیشابور و فیروزه، شرکت شهرک های صنعتی، کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و کانون علمی پژوهشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی نیز در برگزاری این جشنواره مشارکت دارند.