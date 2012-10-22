تداوم سیگنالهای مذاکره آمریکا و ایران

با وجود تکذیب مسئله انجام مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و تهران از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، برخی رسانه های آمریکایی همچنان به طرح این مسئله می پردازند.

شبکه خبری الجزیره امروز در گزارشی با عنوان "ایران توافق درباره برقراری مذاکره با واشنگتن را تکذیب کرد" ، تصویری از علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران گنجانده و اعلام کرد: تهران به طور رسمی صحت گزارشهای اخیر درباره موافقت ایران با انجام مذاکرات مستقیم با آمریکا در موضوع هسته ای را زیر سوال برد.

الجزیره تاکید کرد: این در حالی است که با وجود استقبال مقامات اسرائیلی از برگزاری این مذاکرات، مقامات آمریکایی نیز محتوای گزارشهای اخیر را مورد قبول ندانسته اند.

این شبکه خبری در ادامه به گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره موافقت تهران و واشنگتن با انجام مذاکرات مستقیم در موضوع هسته ای ایران اشاره کرده است.

الحیات نیز در گزارشی اعلام کرد: ایران و آمریکا به طور همزمان انجام مذاکرات مستقیم و زودهنگام در موضوع هسته ای را تکذیب کردند.

این خبر امروز در رسانه های مختلف عربی از جمله العربیه، بی بی سی عربی ، الحیات و روزنامه الشرق الاوسط بازتاب داشته است.

این در حالی است که مقامات فعلی و سابق صهیونیستی از جمله نتانیاهو، موشه یعالون و آفرایم هالووی به استقبال گزارش تاییدنشده نیویورک تایمز رفته اند و مذاکره مستقیم آمریکا و ایران در راستای منافع موردنظرشان را مثبت ارزیابی کرده اند.

رایزنی درباره برقراری آتش بس در سوریه



امروز در رسانه های عربی سفر "میخائیل بوگدانف" معاون وزیرخارجه روسیه مورد توجه قرار گرفته است. روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی اعلام کرد: معاون لاورف امروز به دعوت همتای ایرانی اش وارد تهران شد تا درباره مسئله تحولات سوریه گفتگو کند.

روزنامه سعودی ایلاف، روسیا الیوم، بخش عربی یونایتد پرس، روزنامه الغد اردن و پایگاه لبنان الان نیز امروز در گزارشهایی به رایزنی های تهران و مسکو برای حل مسالمت آمیز بحران سوریه پرداخته اند.

خاطرنشان می شود ایران اخیرا طرح برقراری آتش بس در سوریه همزمان با عید قربان (جمعه هفته جاری) را پیشنهاد داده است که با استقبال اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل به سوریه و کشورهای منطقه نظیر ترکیه و عراق همراه شده است.

ایران اصلی ترین موضوع مناظره اوباما و رامنی

روزنامه القدس فلسطین در گزارشی اعلام کرد: ایران حاضر اصلی در مسئله مانورهای مشترک آمریکا و اسرائیل و مناظره جدید اوباما و رامنی محسوب می شود.

در این گزارش آمده است: در آستانه برگزاری دور آخر مناظره باراک اوباما و میت رامنی ، از روز گذشته مانور مشترک دفاع موشکی ارتش آمریکا و اسرائیل آغاز شد.

پیش بینی می شود موضوع ایران در مناظره امشب رامنی و اوباما به طور جدی مورد بحث قرار گیرد. برخی معتقدند رامنی در این مناظره تلاش خواهد کرد ناکارآمدی سیاستهای اوباما در قبال موضوع هسته ای ایران را به رخ نامزد دموکراتها بکشد.

بر این اساس، عدم همراهی اوباما با سیاستهای نتانیاهو در قبال ایران و مخالفت با تعیین خط قرمز در موضوع هسته ای اصلی ترین دستاویزهای نامزد جمهوریخواهان برای حمله رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.