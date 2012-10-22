22 پروژه مهر ماندگار لرستان مطابق برنامه در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خورشیدوند ظهر دوشنبه در ستاد مهر ماندگار استان لرستان با اشاره به متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار لرستان اظهار داشت: در حال حاضر متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار استان 60 درصد است.

وی با تفکیک میزان پیشرفت پروژه های مهر ماندگار در حوزه های مختلف عنوان کرد: در حال حاضر پروژه های مهر ماندگار اداره کل راه و شهرسازی استان دارای پیشرفت فیزیکی 70 درصد است.

معاون عمرانی استانداری لرستان میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار دانشگاه علوم پزشکی را 57 درصد عنوان کرد و گفت: همچنین پروژه های مهر ماندگار آب منطقه ای لرستان نیز 55 درصد است.

خورشیدوند میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های مهر ماندگار سایر دستگاههای اجرایی لرستان را 80 درصد دانست.

وی با بیان اینکه از مجموع 43 پروژه مهر ماندگار استان لرستان 22 پروژه مطابق برنامه عملیاتی در حال اجرا است، تصریح کرد: همچنین 21 پروژه دیگر نیز در حال حاضر عقب تر از برنامه زمانبندی شده قرار دارند.

معاون عمرانی استانداری لرستان مشکل عدم نقدینگی را مهمترین عامل در روند اجرای پروژه های مهر ماندگار دانست ادامه داد: در این راستا با وجود عدم نقدینگی پروژه های مهر ماندگار به صورت ویژه در حال پیگیری است.