به گزارش خبرنگار مهر، برنامه رادیویی "پرانتز باز" که دوشنبه شب‌ها به تئاتر اختصاص دارد امشب میزبان شهاب حسینی بازیگر و کارگردان سینما، تلویزیون و تئاتر است که نمایش "ملاقات" به کارگردانی او در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

همچنین در این قسمت از برنامه با اجرای مسعود فروتن، فرهاد آئیش درباره کار "هفت شب با میهمانی ناخوانده" سخن می‌گوید و چیستا یثربی نیز توضیحاتی درباره اجرای نمایش تازه‌اش با نام "نزدیک تر" ارائه خواهد کرد.

مارال دوستی تهیه‌کننده و سردبیر و فرشاد حسنی دستیار تهیه‌کننده این برنامه است که شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19 تا 19:30 به صورت زنده روی‌ آنتن شبکه رادیویی نمایش می‌رود.