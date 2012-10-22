فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راه مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ائمه جمعه و فرمانداران با تأکید بر اینکه گاهی تکرار برخی فشارها و تبلیغات مصموم و منفی، بر اذهان عمومی اثرگذار خواهد بود، افزود: سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی با ویژگی منحصر به فرد حضور گروهها و جمعیتهای مختلف در آن، ثابت کرد که این تبلیغات بر ذهن بیدار مسلمانان این کشور اسلامی تأثیر نخواهند گذاشتد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان شمالی به عنوان استانی با حمایت جوان مطرح بوده و این قشر جوان، بهصورت مستقیم دفاعمقدس، انقلاب و عصر امام خمینی(ره) را درک نکردهاند، اما حضور اکثریت این افراد در استقبال از مقام معظم رهبری نشان از درک آنان از ارزشهای دفاع مقدس دارد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه تحلیلهای بسیاری از داخل و خارج با سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان جنوبی غلط از آب درآمد، افزود: این حضور پرشور و شوق مردم خراسان جنوبی ثابت کرد که این تحلیلها در مقابل یک مسئله بسیار مهم و اساسی که از آن به عنوان ستون خیمه انقلاب یاد میشود با عنوان ولایت فقیه قابل چشمپوشی است.
حجتالاسلام خاتمی افزود: در غوغای سیاسی امروز که استکبار جهانی در کشور ایجاد کرده است، بیانات مقام معظم رهبری درخصوص سبک زندگی نشان از توجه ویژه ایشان به این اصل اساسی جامعه اسلامی دارد و تلنگری به همه اقشار جامعه به شمار میرود.
وی نقشه راه تابعان یک نظام اسلامی را سبک زندگی اسلامی عنوان کرد و افزود: ائمه جماعات و مسئولان استانی باید در بعد خارجی حماسه و تهاجم را در استانها تعریف کرده و در بعد داخلی نیز امید و روحیه را به جامعه تزریق کرده تا مردم خارج از این سبک زندگی حرکت نکنند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: با توجه به وجود عزم جدی در مدیریت کلان استان برای خدمت به مردم، همدلی و همراهی ائمه جماعات شهرستانها با مسئولان، سبب ایجاد همافزایی خواهد شد.
حجتالاسلام خاتمی با تأکید براینکه در این برهه زمانی بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش داریم، یادآور شد: امروز دشمن از هر فرصتی سوء استفاده میکند و ما باید هوشیار باشیم که حرف حقمان را از زبان دشمن نزده و حب و بغضها باعث نشود در مسائل مختلف به دنبال مقصر بگردیم.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه خطبه غدیر سرشار از لطائف و ظرایفی است که نیاز به تبیین در جامعه دارد، تمام تلاش ائمه جماعات و مسئولان در شهرستانها، پیادهسازی بخشهای این خطبه در شهرستانها باشد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ارادات ملت ایران به مقام معظم رهبری از علاقه مردم مدینه به رسول اکرم(ص) بیشتر است، ادامه داد: ما این ارادات را در سفر اخیر رهبری به خراسان شمالی به چشم دیدیم.
حجت الاسلام خاتمی با اعلام اینکه فرمایشات رهبری همواره چراغ هدایت ملت ایران بوده و هست، افزود: نقشه راه مردم و مسئولان فرمایشات مقام معظم رهبری است.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: نقش رسانه ها در القای آرامش و روحیه امید و نشاط در کشور بسیار برجسته و تعیین کننده است.
حجت الاسلام خاتمی تقویت روحیه ملت ایران و تزریق شادابی و نشاط در جامعه را خواستار شد و گفت: نیاز جامعه امروز وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان است.
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