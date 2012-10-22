فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راه مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ائمه جمعه و فرمانداران با تأکید بر اینکه گاهی تکرار برخی فشارها و تبلیغات مصموم و منفی، بر اذهان عمومی اثرگذار خواهد بود، افزود: سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی با ویژگی منحصر به فرد حضور گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف در آن، ثابت کرد که این تبلیغات بر ذهن بیدار مسلمانان این کشور اسلامی تأثیر نخواهند گذاشتد.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که خراسان شمالی به عنوان استانی با حمایت جوان مطرح بوده و این قشر جوان، به‌صورت مستقیم دفاع‌مقدس، انقلاب و عصر امام خمینی(ره) را درک نکرده‌اند، اما حضور اکثریت این افراد در استقبال از مقام معظم رهبری نشان از درک آنان از ارزش‌های دفاع مقدس دارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به این‌که تحلیل‌های بسیاری از داخل و خارج با سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان جنوبی غلط از آب درآمد، افزود: این حضور پرشور و شوق مردم خراسان جنوبی ثابت کرد که این تحلیل‎ها در مقابل یک مسئله بسیار مهم و اساسی که از آن به عنوان ستون خیمه انقلاب یاد می‌شود با عنوان ولایت فقیه قابل چشم‌پوشی است.

حجت‌الاسلام خاتمی افزود: در غوغای سیاسی امروز که استکبار جهانی در کشور ایجاد کرده است، بیانات مقام معظم رهبری درخصوص سبک زندگی نشان از توجه ویژه ایشان به این اصل اساسی جامعه اسلامی دارد و تلنگری به همه اقشار جامعه به شمار می‎رود.

وی نقشه راه تابعان یک نظام اسلامی را سبک زندگی اسلامی عنوان کرد و افزود: ائمه جماعات و مسئولان استانی باید در بعد خارجی حماسه و تهاجم را در استان‎ها تعریف کرده و در بعد داخلی نیز امید و روحیه را به جامعه تزریق کرده تا مردم خارج از این سبک زندگی حرکت نکنند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: با توجه به وجود عزم جدی در مدیریت کلان استان برای خدمت به مردم، همدلی و همراهی ائمه جماعات شهرستان‌ها با مسئولان، سبب ایجاد هم‎افزایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام خاتمی با تأکید براین‌که در این برهه زمانی بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش داریم، یادآور شد: امروز دشمن از هر فرصتی سوء استفاده می‌کند و ما باید هوشیار باشیم که حرف حقمان را از زبان دشمن نزده و حب و بغض‎ها باعث نشود در مسائل مختلف به دنبال مقصر بگردیم.

وی تأکید کرد: با توجه به این‌که خطبه غدیر سرشار از لطائف و ظرایفی است که نیاز به تبیین در جامعه دارد، تمام تلاش ائمه جماعات و مسئولان در شهرستان‎ها، پیاده‌سازی بخش‌های این خطبه در شهرستان‎ها باشد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ارادات ملت ایران به مقام معظم رهبری از علاقه مردم مدینه به رسول اکرم(ص) بیشتر است، ادامه داد: ما این ارادات را در سفر اخیر رهبری به خراسان شمالی به چشم دیدیم.

حجت الاسلام خاتمی با اعلام اینکه فرمایشات رهبری همواره چراغ هدایت ملت ایران بوده و هست، افزود: نقشه راه مردم و مسئولان فرمایشات مقام معظم رهبری است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: نقش رسانه ها در القای آرامش و روحیه امید و نشاط در کشور بسیار برجسته و تعیین کننده است.



حجت الاسلام خاتمی تقویت روحیه ملت ایران و تزریق شادابی و نشاط در جامعه را خواستار شد و گفت: نیاز جامعه امروز وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان است.