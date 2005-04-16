چشم اندازي از پل بر تئاتر شهر سايه انداخت

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ،" چشم اندازي از پل " تنها 133 عددبليت براي تالار 579 نفره تئاتر شهر فروخت اما 780نفر تماشاگر با بليت ميهمان از اين نمايش ديدن كردند. "چشم اندازي از پل " اثر معروف آرتور ميلر است كه توسط منيژه محامدي به فارسي ترجمه شده و هروز ساعت30/19 در تالار اصلي اجرا مي شود.

"سانتاكروز" به كارگرداني هما روستا نوشته ماكس فريش نيز در دو اجرا 67 عدد بليت براي تالار 120 نفره چهار سو فروخت و مورد تماشاي 97 نفر تماشاگر قرار گرفت. ميكائيل شهر ستاني و نسيم ادبي از بازيگران اصلي اين نمايش هستند. " سانتاكرروز" هر روز ساعت15/20 ميهمان تئاتر شهر است.

" خانم سرگردباربارا" به نويسندگي و كارگرداني مهردادراياني مخصوص نيز در تالار 100نفره قشقايي در 4 اجرا 57 عددبليت فروخت ومورد تماشاي 236 نفر تماشاگر قرار گرفت اين نمايش نيز همه روز ه ساعت15/18 اجرا مي شود.

"شما خانمي با مانتوي آبي نديد؟" به كارگرداني رحيم نوروزي نيز در تالار سايه كه همان ظرفيت تالار قشقايي را دارد در 4 اجرا 179 عددبليت فروخت ومورد تماشاي 236 نفر تماشاگر قرار گرفت . با توجه به آمار فروش اين نمايش كه هر روز در ساعت19 اجرا مي شود و مقايسه آن با ديگر نمايشهاي تئاتر شهر بايد گفت نمايش رحيم نوروزي در هفته گذشته بيشترين فروش بليط را در ميان نمايشهاي تئاتر شهر داشته است.

"عروسي خون" دزاكام نيز كه هروز در تالار شماره دو تئاتر شهر اجرا مي شود در 3 اجرا 80 عددبليت فروخت و مورد تماشاي 113 نفر تماشاگر قرار گرفت. اين نمايش كه همه روز ه در ساعت18 اجرا مي شود قرار بود هم زمان با اجراي ديگري از دژاكام " دايره گچي قفقازي" در اين تالار اجرا شود اما اجراي "دايره گچي قفقازي " هنوزآغاز نشده است. اين دو نمايش دو اثر دانشجويي است كه امير دژاكام آنها را با گروهي از دانشجويان جهت اجرا درجشنواره تئاتر دانشجويي روماني آماده كرد . دونمايش مذكور برگزيده اين جشنواره روماني شدند.

در اين ميان تالار وحدت ميزبان غزل كفر به كارگرداني حسين مسافر آستانه است، تالار مولوي ، هنر و چند تالار دانشگاهي تهران نيز اين روزها ميزبان اجراهاي هشتمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران هستند و تنها تالار سنگلج و خانه كوچك نمايش است كه هنوز برنامه نمايشي ندارد اما در مقايسه با هفته هاي گذشته و روزهاي آغازين سال نو مي توان گفت در اين هفته يخ تئاتر اندك اندك آب مي شود.