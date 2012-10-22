مرگ نخستین کودک بر اثر آنفلوآنزای فصلی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل و پیشگری بیماری در آمریکا اظهار داشت: این مرگ تداعی کننده غم انگیز خطری است که آنفلوآنزا برای کودکان درپی دارد.

درحال حاضر، فعالیت آنفلوآنزا در ایالات متحده اندک است. تاکنون 16 ایالت از عدم فعالیت آنفلوآنزا خبرداده اند درحالی که فعالیت پراکنده این بیماری در 32 ایالت دیگر گزارش شده و تنها در ایالت آیوا شیوع این بیماری در سطح محلی مشاهده شده است.

روند جدید آنفلوآنزای نوع A که نخستین بار در بیماران مبتلا به آنفلوآنزا در ژوئیه مشاهده شده است که تاکنون 310 نفر در 10 ایالت را مبتلا کرده است. اکثر این موارد درمیان افرادی مشاهده شده است که با خوکها تماس داشته اند و به نظر نمی رسد که این ویروس به سادگی بین افراد مسری باشد.

روند جدیدی از آنفلوآنزای نوع A از آن زمان تاکنون شناسایی نشده است.

بهترین راه برای محافظت درمقابل آنفلوآنزا استفاده از واکنس فصلی آنفلوآنزا در هر سال است. این واکسن برای کودکان شش ماهه و بزرگتر توصیه می شود.

براساس اظهارات جمیله جونز سخنگوی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، واکسن آنفلوآنزا برای کودکان زیر 5 سال بسیار مهم است چرا که این کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفلوآنزا قرار دارند.