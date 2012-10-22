ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نخستین بار با عناوین مصوب "مهندسی فناوری" و "کارشناسی حرفه ای" نظام آموزش مهارتی از امروز دوشنبه اول آبان آغاز شد و تا 7 آبان ماه ادامه خواهد داشت.



ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 180 رشته، 1603 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 105هزار داوطلب در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر انجام می شود.



نام نویسی این دوره ها به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان باید پس از تهیه کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور و یا استفاده از کارتهای بانکی شبکه شتاب برای مشاهده دفترچه و ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح روز جمعه 8 دی ماه سال جاری توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.