  1. حوزه و دانشگاه
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی این دانشگاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای نخستین بار با عناوین مصوب "مهندسی فناوری"  و "کارشناسی حرفه ای" نظام آموزش مهارتی از امروز دوشنبه اول آبان آغاز شد و تا 7 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی در 180 رشته، 1603 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 105هزار داوطلب در 4 گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی همچنین فرهنگ و هنر انجام می شود.
 
نام نویسی این دوره ها به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان باید پس از تهیه کارت اعتباری از دفاتر پستی سراسر کشور و یا استفاده از کارتهای بانکی شبکه شتاب برای مشاهده دفترچه و ثبت نام در مهلت مقرر به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

آزمون دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای دوره های پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح روز جمعه 8 دی ماه سال جاری توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار می شود.

کد مطلب 1726065

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