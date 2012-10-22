مربیان لیگ برتری منافع باشگاهی را بر مصلحت تیم ملی ترجیح می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نجاریان اظهار داشت: متاسفانه در روزهای اخیر برخی از مربیان، به دلیل نداشتن بازیکن در تیم ملی، به کادر فنی اعتراض می کنند که امیدوارم این افراد با خویشتنداری فقط به فکر موفقیت تیم ملی فوتسال ایران در این رقابت های معتبر باشند.

وی بیان داشت: نباید حضور نداشتن یک بازیکن از تیم لیگ برتری دستاویزی برای انتقاد از تیم ملی باشد چون سرمربی در انتخاب بازیکن آزاد است و نمی توان بر نفرات حاضر در لیست تیم ملی ایراد گرفت.

مدیرعامل تیم فوتسال لیگ برتری راه ساری افزود: محمود لطفی بازیکن تیمراه ساری تا آخرین روزهای اردو، در تیم ملی حضور داشت اما به صلاحدید کادر فنی در لیست نهایی تیم ملی اعزامی به تایلند قرار نگرفت اما باشگاه راه ساری به رغم اعتقاد به شایستگی این بازیکن و بازیکنان توانمند دیگری مانند مرتضی عظیمایی، جواد منتظر و طاها مرتضوی که به تیم ملی دعوت نشدند، به تصمیم کادر فنی احترام می گذارد.

نجاریان ادامه داد: یکی دیگر از موارد دیگری که مورد اعتراض برخی از مربیان است، انتخاب نشدن بازیکن از تیم های صدرجدول و یا دعوت از بازیکنان حاضر در تیم های انتهای جدول است که این مورد نیز در اختیار کادر فنی تیم ملی و بحث کردن در مورد آن بی فایده است.

دعوت دو بازیکن مازندرانی به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

نایب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران گفت: با دعوت کادر فنی دو بازیکن مازندرانی به اردوی نهایی تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران دعوت شدند.

فاطمه بوداغی اظهار داشت: مهسا درویشی و نسترن مقیمی دو بازیکن مازندرانی هستند که به همراه 13 بازیکن دیگر در این اردوی نهایی که از سوم تا هشتم آبان در در کمپ تیمهای ملی برگزار می شود ، شرکت خواهند کرد.

وی بیان داشت: تیم ملی فوتسال بانوان ایران، خود را برای حضور در تورنمنت جهانی کشور پرتغال که آذرماه امسال برگزار می شود آماده می کند.

نائب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران، از روند رشد فوتسال و فوتبال در میان بانوان مازندران ابراز رضایت کرد و گفت: باید تلاش کنیم با توجه به توانمندی فراوانی که در مازندران وجود دارد، زمینه رشد بیشتر فوتبالیستهای دختر مازندران را فراهم کنیم.