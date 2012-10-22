گسترش ورزش همگانی و عمومی در چناران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی که ظهر دوشنبه به مناسبت هفته ورزش از اداره ورزش و جوانان این شهرستان بازدید کرد در این مراسم گفت: توجه به ورزش وظیفه عموم مردم و نیازمند اهتمام بیشترمسئولین در راستای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای ورزشی است.

وی با اشاره به جایگاه مطلوب ورزش شهرستان با یادی از پهلوانان و قهرمانان ملی و جهانی چناران گفت: در این راستا نیاز است تا به وضعیت ورزشهای حرفه ای و قهرمانی و ورزشکاران این حوزه بیشتر از قبل رسیدگی شود.

وی به اهمیت توجه ویژه به تزکیه و تهذیب ورزشکاران در کنار رسیدگی به آموزشهای تخصصی و حرفه ای اشاره داشته و افزود: قهرمانان ورزشی، سفیران جمهوری اسلامی هستند.

حسینی بیان داشت: قطعا ظرفیت های بی بدیل جوانان این خطه پهلوان و قهرمان پرور رسالت همه ما را در راستای توجه بیشتر و جدی تر به ورزش و تربیت بدنی و توسعه آن در شهرستان چناران سنگین کرده است.

فرماندار چناران ادامه داد: ظرفیت و پتانسیل هایی که گوشه ای از آن با حداقل توجه با کسب مدالهای رنگین در رقابت های کشوری و جهانی متجلی شده، باعث افتخار همه مسئولین و مردم این شهرستان است.

رئیس شورای ورزش چناران بر تشکیل کارگروه قوی از سوی اداره ورزش و جوانان برای بازدید از مجموعه ها و مکانهای ورزشی، بررسی نیازها و تنگناها و جمع بندی و ارائه آنها به متولیان مربوطه تاکید کرد.