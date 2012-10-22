سوسن رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: خندیدن یک ظرفیتی درونی است که باید بیشتر از آن استفاده کنیم و سعی در افزایش آن داشته باشیم.
وی بیان داشت: ارزش و تاثیر مثبت خنده به فردی که میخندد محدود نمیشود، زیرا خنده مسری است و سبب تغییر حالت روحی دیگران و نشاط آنان نیز میشود.
کارشناس مسئول سلامت روان دانشکده علوم پزشکی نیشابور عنوان کرد: خندیدن نوعی آنتیبیوتیک طبیعی است که میتوان با استفاده از آن، بسیاری از دردها را کاهش داد.
رفیعی ادامه داد: خنده واکنشی غیر ارادی است که سبب انقباض هماهنگ 15 ماهیچه صورت، سریع شدن تنفس و جریان خون میشود و تاثیر نهایی آن نیز رفع خستگی و ایجاد انرژی مثبت است.
وی با اشاره به پژوهشهای اخیر در رابطه با خندیدن تصریح کرد: پژوهشهای اخیر نشان میدهد که طول عمر افراد دارای خندههای کوچک 45 سال، افراد دارای خندههای متوسط 72 سال و در گروه قهقهه زنان به 79 سال رسیده است.
کارشناس مسئول سلامت روان دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان داشت: خنده زنان بیشتر از مردان است که نتیجه آن وجود روابط سالم است اما متاسفانه با گذشت زمان و افزایش سن شاهد کاهش بروز خنده در روابط هستیم.
رفیعی اضافه کرد: خنده ارتباطی با شخصیت انسانها ندارد و تاثیرات مثبت خود را در تمام افراد میگذارد.
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