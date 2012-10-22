تقاطع سه سطحی معالی آباد شیراز یکی از نادرترین پروژه های عمرانی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اردشیری با بیان اینکه پیمانکار این پروژه سازمان عمران شهرداری شیراز است، افزود: دستگاه نظارت و طراح مهندسین مشاور فراشار آسیا و کارفرما شهرداری شیراز است و تمام پرسنل فنی و متخصص و کارگرهای ساده تماما بومی شیراز شامل 45 کارگر آرماتوربند، 15 کارگر ماهر، پنج مهندس اجرایی، دو مهندس ناظر، یک مهندس کارفرما و پنج کارگر ساده است.

وی هزینه تملک مسیر این تقاطع را 13 میلیارد تومان عنوان کرد.

مدیر کارگاه پروژه با اشاره به اینکه تقاطع معالی آباد (بصیرت) در سه سطح در حال اجراست، گفت: سطح اول همکف با خیابان های مجاور و سطح دوم یا پل الف شامل مسیرهای A1و A2بوده که A1مسیر صنایع به قصردشت و A2مسیر صنایع به چمران به طول 680 متر است و پل سطح سوم مسیر پل Bاست که از قصردشت به صنایع به طول 860 متر خواهد بود.

اردشیری با بیان ای که آغاز پروژه از مهرماه سال 90 بوده، اضافه کرد: طول زمان اجرای پروژه 30 ماهه بر اساس برنامه زمانبندی است اما پیمانکار با تمهیدات لازم و تلاش شبانه روزی اتمام پروژه را 24 ماهه اعلام کرده است.

عبدالعلی رستگار ناظر مقیم پروژه تقاطع سه سطحی معالی اباد نیز به مشخصات فنی پروژه پرداخت و گفت: برای کابل های پیش تنیده این تقاطع 200 تن کابل مصرف شده، آرماتور مصرفی بیش از 900 تن و همچنین قریب به 120 هزار سانتی متر مربع آسفالت مصرف خواهد شد.

رستگار با بیان اینکه نصب 168 عدد شمع با متوسط ارتفاع هر کدام 26 متر زمان زیادی از اجرای پل را به خود اختصاص داد، افزود: یکی از مشکلات که در اجرای پروژه ها تاخیر ایجاد می کند جابجایی تاسیسات از قبیل انشعاب آب، برق، گاز و ... است که در برخی موارد حتی به بازنگری در طراحی پروژه نیز منتهی می شود.

وی با اشاره به اینکه در جابه جایی تاسیسات ادارات مربوطه همکاری خوبی را با شهرداری داشته اند، بیان کرد: شهرمتعلق به همه شهروندان است لذا در اجرای یک پروژه بزرگ عمرانی همکاری و هماهنگی تمام دستگاه ها موجب پیشرفت سریع تر پروژه می شود.

رستگار اظهار داشت: عرشه باکس پل ها توخالی می باشد که این روش موجب صرفه جویی در مصرف مصالح از جمله آرماتور گردیده است. این پل قابلیت افزایش باربری را دارد و از جدیدترین طراحی و پیشرفته ترین متدهای روز دنیا استفاده شده است.

ناظر مقیم پروژه افزود: این پروژه از نظر موقعیت مکانی در یکی از مدخل های ورودی شهر شیراز از سمت غرب و محور سپیدان قرار دارد و در مسیر برخورد با بولوار چمران، معالی اباد و قصردشت قرار گرفته است که با اتمام این پروژه شاهد ترافیک روانی خواهیم بود.

رستگار با اشاره به اینکه پروژه در نقطه حساسی از شهر قرار گرفته عنوان کرد: در طول اجرای پروژه هیچ مشکلی برای تردد خودروها و ساکنان منطقه ایجاد نشده است ضمن این که باید از سعه صدر ساکنان منطقه و شهروندان که همواره یاور شهرداری می باشند تشکر و قدردانی کرد.

با اجرایی شدن قانون مدیریت واحد شهری بسیاری از دوباره‌کاری‌ها حذف می‌شود

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز گفت : با اجرایی شدن قانون مدیریت واحد شهری بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و هزینه‌ها به ویژه در شرایط فعلی حل و کارها بر اساس چهارچوب‌های علمی و عملی با تقویت بیشتری پیگیری خواهد شد.

محمد فرخ زاده با تاکید بر ضرورت تلاش در راستای نهادینه کردن اتحاد و انسجام در تمام ارکان و دستگاه‌های دولتی، اظهار داشت: باید همانند زمان ظهور حضرت امام زمان (عج)، مجموعه ها با یکدیگر ندار و یکرنگ باشند و این رمز موفقیت خواهد بود.

وی گفت: با اجرایی شدن قانون مدیریت واحد شهری بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و هزینه‌ها به ویژه در شرایط فعلی حل و کارها بر اساس چهارچوب‌های علمی و عملی با تقویت بیشتری پیگیری خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه‌های اجتماعی به ویژه در بخش کودک و نوجوان به راه‌ا‌ندازی خانه‌های شهروند کوچولو، مرکز مشاوره تخصصی خانواده، فعالیت های آموزش شهروندی، برگزاری برنامه‌های عمومی، تعریف کتب آموزشی مشترک با آموزش و پرورش و ... خواستار همکاری‌های بیشتر در انجام کارها شد.

فرخ زاده گفت: اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری به اندازه‌ای جامع است که تمام فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری، بین المللی، گردشگری، ورزشی و ... در آن به خوبی دیده شده و امکان ورود در هر عرصه‌ای فراهم است که از این ابزار برای مشارکت با دیگر سازمان‌ها استفاده خواهیم کرد.

رییس اداره بهزیستی شهرستان شیراز نیز با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز، اظهار داشت: کاربردی شدن مصوبات این جلسه عواید بسیاری برای شهروندان شیرازی خواهد داشت.

محمدباقر صفوت با اشاره به آسیب‌های اجتماعی که از نتایج صنعتی شدن جوامع است، گفت: در این جلسه درخصوص تشکیل دبیرخانه‌ یا مرکز تخصصی برای پیشگیری از اینگونه آسیب‌ها با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی بحث و تبادل‌نظر شد.

وی با اشاره به اهمیت سنین پیش دبستانی در شکل‌گیری شخصیت کودکان، خاطرنشان کرد: مقرر شد اقدامات مشترکی در زمینه فرهنگ‌سازی مباحث ترافیکی، مسائل پسماند و سایر مسائل شهری به کودکان داشته باشیم.