تقدیر ازخانم الهیان در نپذیرفتن پست وزارت/ مراقب جنبه های هویتی انقلاب باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با وی ابراز داشت: برنامه‌های کشور باید بر اساس دین باشد و همه باید این خط را دنبال کنند. قدر مشترک بین روحانیت، مجلس و سایر مجموعه ها این است که همه به دنبال اجرای دین هستیم. روحانیت نیز هر چه دارد از قرآن، روایات، اهل بیت (علیهم السلام) و سیره ایشان دارد.



وی در ادامه تصریح کرد: وقتی گفتیم جمهوری اسلامی باید در همین مسیر حرکت کنیم و این انقلاب فراگیر شود و نقاط ضعف نداشته باشیم و رو به جلو حرکت کنیم.



استاد برجسته حوزه با انتقاد از غربگرایی و طرح برخی افکار غیر اسلامی اظهار داشت: باید مراقب باشیم که جنبه های هویتی انقلاب تضعیف نشود و این هویت دینی و اسلامی را نگه داریم در حالی که برخی همایش‌ها وبرنامه‌ها که با بودجه بیت المال برگزار می‌شود، مطابق اسلام نیست.



اقدام خانم الهیان، بهترین کار عمرشان بود



وی با اشاره به اقدام دکتر الهیان در نپذیرفتن تصدی وزارت گفت: این کار خانم الهیان از تمام کارهای عمرش بالاتر است. این مهم است که کارها برای خدا باشد. مسئله زن و مرد نیست بلکه مسئله کرامت زن است. اسلام، احترام و حرمت مقام زن را می خواهد و پذیرش تصدی وزارتخانه از سوی یک خانم با این مساله منافات دارد.



آیت الله صافی گلپایگانی همچنین وظیفه نمایندگان مجلس را بسیار سنگین توصیف کرد ابراز داشت: آنها باید بر امور مملکت نظارت داشته باشند، به فکر خدمت به مردم و ضعفا بوده و برای حفظ شؤون اسلامی در کشورتلاش نمایند.



وی ادامه داد: نماینده مجلس باید وظایف خود را به خوبی بشناسد و به آن عمل کند و حساب قیام و قعودهای خود را داشته باشد. اگر مجلس از اول مراقبت می‌کرد و وظیفه خود را انجام می‌داد، امروز برخی از مسائل پیش نمی‌آمد.

قانون جلوی خودرأیی را می‌گیرد



این مرجع تقلید با بیان اینکه قانون جلوی خود رایی‌ها را می گیرد گفت: برای خدا و رضای خدا کار کنید و آنرا بر هر چیزی مقدم بدارید.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: پیاده کردن اسلام، حرف کمی نیست و همه باید پای این حرف بایستیم. عنوان "رهپویان انقلاب اسلامی" نیز در راستای همین مسئولیت است و ما راه دیگری نداریم.



پنج مجتهد بر فعالیت‌های جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نظارت دارند



دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی نیز در ابتدای این دیدار با اشاره به تشکیل این جمعیت در سال 1387 گفت: این جمعیت بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با احزاب و گروهها در سال 80 شکل گرفت که ایشان بر نیاز کشور به احزاب و جمعیت هایی با خصوصیت اسلامی تاکید کردند.



علیرضا زاکانی عمده اعضای جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی را از بازماندگان دفاع مقدس دانست و گفت: سعی کردیم در مقام عمل از هواخواهی ها به دور باشیم و پنج مجتهد بر فعالیت‌های جمعیت نظارت دارند.



ماجرای پیشنهاد رئیس جمهور به دکتر زهره الهیان



نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در انتخابات‌ها به مصلحت عمومی، وحدت، انتخاب افراد شایسته و رعایت مسائل دینی توجه داشتیم. حتی زمانی که آقای رئیس جمهور سه بار بصورت حضوری به خانم دکتر الهیان (از اعضای شورای مرکزی جمعیت)، تصدی وزارت رفاه را پیشنهاد داده بودند، من به ایشان گفتم که حضور یک زن در مقام وزارت با نظر برخی مراجع معظم تقلید منافات دارد و این مسئله، جزو خطوط قرمز ماست.



وی ادامه داد: همچنین از ایشان پرسیدم که آیا به نظر شما فرد شایسته تری برای تصدی این مقام وجود دارد یا خیر؟ که خانم الهیان گفتند: "بله". از همین رو به ایشان گفتم که طبق حدیث نبوی تصدی این مقام خیانت است و ایشان نیز قبول کردند که این اقدام مورد تشویق حضرت عالی نیز قرار گرفت.

