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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

سرهنگ کریمی:

درباره موزه دفاع مقدس گرگان جو سازی می کنند

درباره موزه دفاع مقدس گرگان جو سازی می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی سپاه نینوا گلستان، با اشاره به ساخت موزه دفاع مقدس در گرگان گفت: ساخت موزه دفاع مقدس در جوار شهیدان گمنام و در تپه نورالشهدا یکی از آثار معنوی است که متاسفانه افرادی هستند که بی مورد در رابطه با ساخت آن جو سازی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم یادمان شهدای ثبت احوال استان افزود: متاسفانه با دورغ و تهمت و با بیان اینکه حدود 10 هکتار جنگل از بین می رود درباره موزه دفاع مقدس جو سازی می شود.

وی اظهار داشت: امروز ما در جامعه ای زندگی می کنیم که از امنیت فوق العلده و بالایی برخوردار است و این امنیت به واسطه ی ایثارگری های  شهیدان و جانبازان بدست آمده است.

کریمی ضمن  قدردانی از خانواده های شهدا افزود: برگزاری اینگونه مراسمات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باعث می شود تا یاد و خاطره شهیدان و از خود گذشتگی و رشادت های آن برای نجات خاک ایران زنده بماند.
 
وی بیان داشت: در واقع خانواده های شهدا  در این راستا شعاری ندارند و در راه دفاع از آرمانهای و ارزشهای ایران وارد میدان شدند و با فداکاری های خود باعث شدند تا ما بتوانیم آزادانه و در امنیت کامل زندگی کنیم.
 
سرهنگ کریمی ابراز داشت: امروزه چون دشمنان دیدند در مقابل جوانان و ملت ایران نمی توانند از طریق سلاح و زور وارد شوند، رو به تحریم و تهدید آورده اند.
 
جانشین فرماندهی سپاه نینوا بیان داشت: جوانان ملت ایران  با ادامه دادن راه شهیدان و گوش دادن به پیام آنها  می توانند به آسانی  پیروز این میدان شوند و تحریم ها را همانطور که تا به الان پشت سر گذاشته اند می توانند از این به بعد هم از سر راه خود بردارند و در واقع این بزرگترین هدیه شهدا، فرزندان و خانواده های این شهیدان به ملت ، ارزشها  و آرمانهای ایران است  و هر کس که از آرمانهای شهدا روی گردان باشد و در ادامه دادن راه آنها تردید به خود راه دهد  قطع یقین دچار مشکل خواهد شد.
 
سرهنگ کریمی با اشاره به اتفاقی که برای دانش آموزان در بروجن افتاده و باعث مرگ آنها شد افزود: این دانش آموزان در راه حرکت به سوی راهیان نور  و دیدن ایثارگری های شهیدان بودند که این اتفاق برای آنها افتاد.

وی اظهار داشت: بعد از گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی باز هم مردم به مناطق عملیاتی می روند و فداکاری ها و رشادت های شهیدان را از نزدیک مشاهده می کنند و قطع یقین در جامعه امروزی  باید یاد و خاطره را در دل مردم زنده نگه داریم و اگر این طور باشد می توانیم در مقابل جنگ های امروزی ،جنگ نرم سیاسی و مذهبی  که دشمنان راه انداخته اند  پیروز خواهیم شد.
کد مطلب 1726092

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