درباره موزه دفاع مقدس گرگان جو سازی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم یادمان شهدای ثبت احوال استان افزود: متاسفانه با دورغ و تهمت و با بیان اینکه حدود 10 هکتار جنگل از بین می رود درباره موزه دفاع مقدس جو سازی می شود.

وی اظهار داشت: امروز ما در جامعه ای زندگی می کنیم که از امنیت فوق العلده و بالایی برخوردار است و این امنیت به واسطه ی ایثارگری های شهیدان و جانبازان بدست آمده است.

کریمی ضمن قدردانی از خانواده های شهدا افزود: برگزاری اینگونه مراسمات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باعث می شود تا یاد و خاطره شهیدان و از خود گذشتگی و رشادت های آن برای نجات خاک ایران زنده بماند.

وی بیان داشت: در واقع خانواده های شهدا در این راستا شعاری ندارند و در راه دفاع از آرمانهای و ارزشهای ایران وارد میدان شدند و با فداکاری های خود باعث شدند تا ما بتوانیم آزادانه و در امنیت کامل زندگی کنیم.

سرهنگ کریمی ابراز داشت: امروزه چون دشمنان دیدند در مقابل جوانان و ملت ایران نمی توانند از طریق سلاح و زور وارد شوند، رو به تحریم و تهدید آورده اند.

جانشین فرماندهی سپاه نینوا بیان داشت: جوانان ملت ایران با ادامه دادن راه شهیدان و گوش دادن به پیام آنها می توانند به آسانی پیروز این میدان شوند و تحریم ها را همانطور که تا به الان پشت سر گذاشته اند می توانند از این به بعد هم از سر راه خود بردارند و در واقع این بزرگترین هدیه شهدا، فرزندان و خانواده های این شهیدان به ملت ، ارزشها و آرمانهای ایران است و هر کس که از آرمانهای شهدا روی گردان باشد و در ادامه دادن راه آنها تردید به خود راه دهد قطع یقین دچار مشکل خواهد شد.



سرهنگ کریمی با اشاره به اتفاقی که برای دانش آموزان در بروجن افتاده و باعث مرگ آنها شد افزود: این دانش آموزان در راه حرکت به سوی راهیان نور و دیدن ایثارگری های شهیدان بودند که این اتفاق برای آنها افتاد.



وی اظهار داشت: بعد از گذشت چندین سال از جنگ تحمیلی باز هم مردم به مناطق عملیاتی می روند و فداکاری ها و رشادت های شهیدان را از نزدیک مشاهده می کنند و قطع یقین در جامعه امروزی باید یاد و خاطره را در دل مردم زنده نگه داریم و اگر این طور باشد می توانیم در مقابل جنگ های امروزی ،جنگ نرم سیاسی و مذهبی که دشمنان راه انداخته اند پیروز خواهیم شد.