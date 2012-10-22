سانسهای تنها استخر دولتی ورامین افزایش یافت

مسعود موسوی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به خواسته شهروندان برای افزایش ساعت استفاده از امکانات استخر کوثر، در نظر گرفته شد که بانوان و آقایان همه روزه به این ورزش بپردازند.

وی افزود: براین اساس بانوان و آقایان می توانند در طول هفته و طبق روال گذشته با دریافت بلیط به بهای پنج هزار تومان از امکانات تنها استخر دولتی ورامین استفاده کنند.

وی ادامه داد: بانوان در طول هفته و از ساعت 9 صبح تا 17 و30 دقیقه با مراجعه به این مجموعه به ورزش مفرح شنا خواهند پرداخت.

موسوی یادآور شد: آقایان نیز از ساعت 18 تا 24 با حضور در استخر کوثر ورامین می توانند از امکانات آن استفاده کنند.

تسهیلات ویژه به ارگانها، نهادها و ادارات دولتی

وی ادامه داد: مقررشده ارگانها، نهادها و ادارات دولتی و شرکتها با انعقاد قرارداد به صورت ویژه از تسهیلات این مجموعه بهره مند شوند.

مدیر استخر کوثر اضافه کرد: آموزش تضمینی شنا با ارائه مدرک از فدراسیون نیز برای علاقه مندان در دستور کار قرار گرفته است و افرادی که تمایل دارند از تجربیات مربیان کاربلد استفاده کنند، می توانند با ثبت نام در دفتر مجموعه استخر کوثر یا با مراجعه به اداره ورزش و جوانان ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: این مجموعه برای تسهیل در دریافت اطلاعات و اخبار شهروندان دو خط تلفن ثابت به شماره های 36246553 و 36292665 در اختیار عموم قرار داده است.