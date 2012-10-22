15 پروژه آب منطقه ای لرستان جزء پروژه های مهر ماندگار است

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های مهر ماندگار لرستان در حوزه آب منطقه ای اظهار داشت: در مجموع 15 پروژه در این حوزه در لیست پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه 4 پروژه لرستان از لیست پروژه های مهر ماندگار خط خورده که نیازمند پیگیری استانداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به میزان اعتبار توزیع شده بین پیمانکاران پروژه های مهر ماندگار لرستان در حوزه آب منطقه ای تصریح کرد: در مجموع بیش از 8.5 میلیارد تومان بین پیمانکاران پروژه ها تاکنون توزیع شده است.

سیفی افزود: در حال حاضر میزان مطالبات پیمانکاران پروژه های مهر ماندگار لرستان در حوزه آب منطقه ای 95 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به آماده بودن دو سد مروک و ایوشان برای آبگیری، یادآور شد: این دو پروژه سدسازی نیز جزء پروژه های مهر ماندگار استان است که برای آبگیری در انتظار مجوز وزارت نیرو هستند.