گردنکشی مقابل رهبری عزت نیست/ امام همه امکانات را در اختیار بنی صدر گذاشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بخشی از نشست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علم و صنعت ، دانشجویی با اشاره به آنچه فاصله زیاد اسلام زمان پیامبر و اسلام پیاده شده در جمهوری اسلامی خواند، مثال هایی از دوران صدراسلام و چگونگی جذب کسانی چون ابوذر و خالد ابن ولید به اسلام و از سوی دیگر طرد افرادی چون سروش و مسئله حجاب مطرح کرد.

بنا براین گزارش هنگامی که این دانشجو صحبت های خود را بیان می کرد مورد اعتراض چند تن از دانشجویان قرار گرفت اما لاریجانی از دانشجویان خواست سکوت را رعایت کنند و اجازه بیان مطلب را به این دانشجو بدهند.

لاریجانی در پی سئوال دانشجو اظهار داشت: مشخص است که این دانشجو روی این موضوع فکر کرده است. نباید کسی را تحقیر کرد. این مسائلی است که در ذهن این دانشجویان قلیان کرده. اگر نقایصی هم در کار باشد باید پذیرفت.

وی ادامه داد: پایه سئوال این دانشجو این است که بین اسلام در صدر تاریخ آن و اسلام در زمان جمهوری اسلامی فاصله بسیار است. اولین مسئله این است که به سادگی نباید اسلام صدر اسلام را با اسلام امروز مقایسه کنیم. در آن زمان حضرت محمد(ص) حضور داشت و یاورش حضرت علی (ع) و مالک و بسیاری از صحابه دیگر بودند. اما مگر کسی ادعا کرده است که ما این شرایط را داریم. چنین نیست.

رئیس مجلس افزود: نباید این ذهن شما را آزار دهد. هیچ کس از مسئولان چنین ادعایی نکرده و ما مثل آنها نیستیم و کسی هم نمی تواند چنین ادعایی بکند. رهبری نظام هم این ادعا را ندارد. آنها ولایت مطلقه داشتند که هیچ کدام از ما نداریم.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در تفکر اسلامی عنصر مجاهدت وجود دارد که اگر این عنصر از تفکر اسلامی گرفته شود امر ناقصی خواهد بود. حضرت علی (ع) می فرماید اگر کسی جهاد را در زندگی اش کنار بگذارد لباس ذلت و خواری بر تن می کند و بصیرت از او گرفته می شود. بصیرت لغلغه زبان نیست. اتفاقا در جمهوری اسلامی عنصر جهاد به صورت کانونی مورد توجه قرار گرفت و در ادبیات امام (ره) و رهبری مجاهدان جایگاه ویژه ای دارند.

وی در پاسخ به این بخش از سخنان دانشجوی سئوال کننده که درباره موفقیت های اسلام در سطح سوریه، مصر و ایران اشاره و آن را با زمان فعلی مقایسه کرد، گفت: شرایط آن زمان متفاوت بود. مگر ملت ایران امروز سرافراز نیستند؟

به گزارش مهر، بدنبال این پرسش لاریجانی برخی از دانشجویان گفتند نه.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این "نه" دانشجویان گفت: اشکالات داخلی ذهن شما را گرفته است، اشتباه نکنید اطلاعات من از صحنه بین المللی کم نیست، اگر شما از عنصر متفکری مانند حسین هیکل سئوال کنید متوجه می شوید که درباره جمهوری اسلامی چه می گویند. آنها می گویند جمهوری اسلامی پشتیبان کشورهایی است که می خواهند در آنها دموکراسی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: آیا جنگ 33 روزه عزت نبود. اسرائیل از گروه کوچک مجاهد حزب الله آن چنان سیلی خورد که دیگر نمی تواند بماند.

بعد از این سخنان لاریجانی دانشجویان یکپارچه گفته های رئیس مجلس را با دست زدن های ممتد مورد تایید قرار دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه گفت: حزب الله مرید امام و رهبری ایران و اهل مجاهدت است. شهید رضوان مثل شهید متوسلیان و از یک قماش بودند ، تربیت وی مکتب امام بوده است اما غربی ها مسئله مجاهدت را از زندگی شان جدا کرده اند. برخی کشورهای عربی هم مجاهدت را از زندگی خود جدا کرده اند، نوکر آمریکا هستند و با یک تشر از آمریکا تبعیت می کنند.

وی با اشاره به مسئله هسته ای ایران نیز گفت: در مسئله هسته ای زمانی که تهدیدات بالا گرفت، از کانالهای مختلف القا می کردند ظرف فلان زمان ایران را می زنیم و استدلال ما این بود که عملیات روانی می کنند. یکی از مسئولان کشورهای عربی زنگ زد و اصرار داشت چیزی که آمریکایی ها می گویند بپذیرید، که من گفتم شما چه نفعی از این مسئله می برید. می دانستم که آنها نقش دلالی دارند. پولدارهم هستند اما این عزت نیست.

لاریجانی گفت: کشورهای منطقه خودشان می گویند از انقلاب شما پند گفته ایم. شما به ما روحیه دادید . این عزت جمهوری اسلامی است و مربوط به ملت ایران است. البته هزینه هایی هم دارد. از جمله اینکه ماجراجویی می کنند .

وی با بیان اینکه ممکن است مشکلات درونی هم داشته باشیم، ادامه داد: اتفاقا چون جمهوری اسلامی عنصر جهاد را پذیرفته است ملت سرافراز هستند، ما قبل از انقلاب نمی توانستیم با مصری ها حرف بزنیم چون می گفتند رژیم شما در حالی که ما با اسرائیل می جنگیم به او نفت می فروشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این دانشجو درباره مسئله حجاب و سایر مسائل مطالبی را گفتند که البته درست است . معتقدم شهید مطهری یک کتاب حجاب نوشت و دیگر پس از آن یک کتاب مناسب در این حوزه تالیف نشده است. مردم ما فطرت پاک دارند، کسی نمی خواهد خلاف کند اما تحمل ها هم باید متفاوت باشد. شرایط را باید به سمت تربیت درست ببریم.

وی گفت: اینکه گفتند "در زمان صدر اسلام شخصیت هایی چون ابوذر وجود داشت و پس از انقلاب هم شهید مطهری را داشتیم اما امروز چه کسی را داریم؟" باید بگویم که این طور نیست که رویش نداشته ایم، واقعا رویش هایی وجود داشته است. برخی افراد فاضل در حوزه و دانشگاه تربیت شده اند که انسانهای برجسته ای هستند.

رئیس مجلس ادامه داد: مرحوم شهید شهریاری عنصر پاک باخته متدین وصاحب فضلی بود که کار بزرگی در بعد اتمی انجام داد. نباید این رویش ها را نفی کنیم. درست است که شخصیتی را از ما گرفته اند و به ما ضربه زده اند اما من موافق این نیستیم که رویش شخصیتی نداشته ایم. می دانم برخی جوانان در حوزه ، انصافا انسانهای با فضلی هستند که ما در گذشته مثل اینها کم داشته ایم . آنها سرمایه ملی هستند.

وی آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن زاده آملی رااز سرمایه های نظام خواند و ادامه داد: در سنین پائین تر هم افرادی هستتند. برخی مجلات حوزه علمی نیز بسیار تکنیکی و عمیق است.

لاریجانی در پاسخ به سئوال دیگر این دانشجو که در میان سخنان خود گفت "33 سال از جمهوری اسلامی گذشته اما تاکنون یک مسئول جلوی رهبری نایستاده است" گفت: البته این مورد را داشته ایم اما کار غلطی است.

پس از این سخنان لاریجانی افراد حاضر در سالن یکصدا با دست زدن گفته های وی را تایید کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بینی و بین الله آنچه می گویم به اندازه سهم خودم باشد و راست می گویم. احساس می کنم در حد سهم خودم باید به شما مطالبی بگویم. آشنایی من با سیستم رهبری از زمان امام تاکنون زیاد بوده است. گاهی در فتنه 88 به آیت الله جوادی آملی توهین کردند که من گفتم کار غلطی است. اگر اختلاف نظر دارید باید احترام ساحت آنها را حفظ کنید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بنی صدر در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در آن زمان امام همه امکانات را در اختیار بنی صدر گذاشت و حتی فرماندهی کل قوا را به او دادند. آیت الله خامنه ای ، آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی خودشان نزد امام رفتند و از ایشان خواستند که فرماندهی کل قوا را به بنی صدر بدهند.

لاریجانی افزود: در همان زمان آقای بنی صدر به جایی اینکه بجنگد در روزنامه سرمقاله می نوشت و به سران حزب جمهوری فحش می داد که اینها انحصارگر هستند در حالی که آنها گفتند فرماندهی کل قوا را به بنی صدر داده شود. زمانی هم که بچه های سپاه در خرمشهر سلاح می خواستند به آنها نمی داد، مسخره می کرد. خرمشهر در حال سقوط کردن بود و می گفت به شیوه اشکانیان باید عقب نشینی کنیم و دشمن که جلو آمد حمله کنیم. با این روش باعث شد قسمتی از خاک خود را از دست دادیم اما امام خودش را وقف نظام کرد. رهبر معظم نیز در سخت ترین شرایط کشور را عبور داد.

نماینده مردم قم ادامه داد: در مسائل هسته ای نیز زمانی القا می کردند که شرایط سخت است اما رهبر انقلاب مخالف آن بود و با این وجود به نظر جمع احترام می گذاشت اما پس از مدتی فهمیدیم که این راه درست نبوده است.

رئیس مجلس افزود: من ندیدم در مجلس هشتم و نهم نیز ایشان دستوری به مجلس بدهند . نظرشان را می گویند اما هیچگاه نگفتند شما به وظیفه ای که دارید عمل نکنید. در استیضاح ها نیز دستوری ندادند. ممکن است اگر نظرشان را بپرسند بگویند مخالفند یا نظری ندارند.

لاریجانی گفت: این که کسی بخواهد مقابل رهبری گردنکشی کند عزت نیست. مگر رهبری چه می خواهند؟ خود ایشان هم یکبار گفتند تا جایی که صدمه ای به مسیر انقلاب وارد نشود دخالت نمی کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ولایت فقیه با مختصاتی که در قانون آمده عامل استواری و پایداری برای کشور ماست.

به گزارش مهر در این لحظه جمعیت حاضر در سالن لاریجانی را تشویق کردند.

لاریجانی پس از پاسخ به سئوال این دانشجو و واکنش تند تعدادی از دانشجویان نسبت به این دانشجو گفت: من خوشحال شدم که ایشان با صراحت حرفشان را زدند. خواهش می کنم بگذارید حرفشان را بزنند. به هر حال استدلالی وجود دارد. ما هم زمانی دانشجوی بودیم. آدم باید سئوال کند. اگر کسی درباره خداشناسی هم اشکالاتی دارد باید مطرح کند و باید زمینه پرسش آن را فراهم کنیم.

ادامه دارد...