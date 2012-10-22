حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت پنجمین پیشوای شیعیان افزود: رادیو معارف برنامه زنده شب های بقیع را با محوریت نقش مدیریتی امام محمد باقر (ع) در انتشار مکتب اهل بیت (س) روی آنتن می برد.



وی در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه اظهار داشت: در این ویژه برنامه واقعه منع حدیث و آثار و پیامد‌های آن و نیز رفع منع حدیث و پیامدهای سوء‌ حاشیه‌ای آن مانند جعل گسترده حدیث، نقش مدیریتی حضرت امام محمد باقر (ع) در نشر احادیث صحیح و تبیین معارف ناب مکتب اهل بیت (س) تحلیل و بررسی می شود.



مدیر رادیو معارف ادامه داد: حجت الاسلام مهدوی راد کارشناسی این برنامه را بر عهده دارد.



حجت الاسلام لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه و تولید این ویژه برنامه اظهار داشت: برنامه زنده شب‌های بقیع کاری از گروه فقه و سیره به تهیه کنندگی و سردبیری روح الله اسماعیلی، دستیاری تهیه اکبر طالبی‌نیا، نویسندگی محمد علی حسینیان و اجرای حسین حیدری است.



وی با اشاره به زمان پخش این برنامه عنوان داشت: این ویژه برنامه امروز دوشنبه اول آبان ماه در ساعت 19 و 45 دقیقه روی آنتن می رود.



پخش تا بیکران علم در رادیو معارف



مدیر رادیو معارف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رادیو معارف همچنین به مناسبت شهادت امام باقر(ع) برنامه ویژه تا بیکران علم را روی آنتن می برد.



وی در رابطه با موضوعات مطرح در این برنامه اظهار داشت: در این برنامه وصایای اخلاقی آن امام همام به جابر بن یزید جعفی تشریح و نهضت علمی و اخلاقی امام باقر (ع)، شخصیت جامع علمی، تربیت شاگردان متفکر بررسی می شود.



حجت الاسلام لطفی نیاسر ادامه داد: حجت الاسلام خوش‌ نصیب کارشناس این برنامه خواهد بود.



وی در رابطه به عوامل تهیه و پخش این برنامه بیان داشت: این ویژه برنامه کاری از گروه فقه و سیره به تهیه کنندگی و سردبیری علی اسماعیلی، دستیاری تهیه سید روح الله شجاعی، نویسندگی علی حجتی زاده و اجرای سیدحمید حسینی روی آنتن می رود.



مدیر رادیو معارف، تاریخ این برنامه را روز سه شنبه دوم آبان ماه و زمان پخش آنرا ساعت 9 بامداد اعلام کرد.

