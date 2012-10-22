دومین جلسه شورای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه شورای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی در واحد رودهن صبح دوشنبه با حضور علیرضا ایرانبخش رئیس واحد رودهن، صمد مؤمن بالله رئیس منطقه هشت و بهروز میرزا دبیر منطقه هشت و دیگر رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی منطقه هشت، برگزار شد.

علیرضا ایرانبخش رئیس واحد رودهن در این مراسم به ارائه گزارش از رشد و توسعه و دستاوردهای واحد رودهن در زمینه های مختلف پرداخت.

در این جلسه رئیس منطقه هشت ضمن توجه به سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی به دستاوردهای مهم سفر و تأثیرات آن در بعد داخلی و خارجی پرداخته و توجه حضار را به نحوه زندگی فردی و اجتماعی معظم له معطوف داشت.

مدیران باید درس اخلاق و مدیریت بگیرند

صمد مؤمن بالله گفت: تمام مدیران در تمام سطوح باید از این اخلاق والای انسانی درس اخلاق و مدیریت بگیرند.

وی به نقش مهم رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی اشاره کرد و افزود: مسئله بسیار مهمی که می بایست به طور مجدانه پیگیری شود، مسئله عفاف و حجاب در واحدهای دانشگاهی است و این ارزش ناب اسلامی باید به جدیت پیگیری شود.

مؤمن بالله در این نشست به نظارت مستمر و نگاه مدیریتی و کارشناسی در تمامی سطوح دانشگاهی تأکید کرد.

در این جلسه بهروز میرزا دبیر منطقه هشت ضمن ارائه گزارش از وضعیت منطقه به ارسال به موقع آمار خصوصاً طرح جامع آموزشی تأکید کرد.

در ادامه این جلسه رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی به ترتیب به طرح دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهادات ارائه شده از سوی هر واحد بند به بند مطرح و تصمیم گیری به عمل آمد.

گفتنی است، در ابتدای این جلسه رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی منطقه هشت به همراه صمد مومن بالله رئیس منطقه هشت، بهروز میرزا دبیر منطقه هشت با حضور در گلزار شهدای گمنام واحد رودهن به مقام شهدای عزیز ادای احترام کردند.