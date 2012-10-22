تجار ایرانی با همفکری و ابتکار می توانند تحریم ها را دور بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش آشنایی با بازار ترکیه و چگونگی ایجاد و بسط ارتباط تجاری دو کشور ظهر دوشنبه با حضور جمعی از بازرگانان و تجار استان قزوین در سالن اجتماعات اداره امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برگزار شد.

سید جلال ابراهیمی در این همایش گفت: استان قزوین با داشتن سابقه فرهنگی و تاریخی و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم همواره از موقعیت استراتژیکی در تبادل تجاری با کشورهای دیگر برخوردار بوده و در کشت و زرع و صنعت نیز جایگاه ارزشمندی دارد.

وی افزود: همسایگی ایران با ترکیه موقعیت خوبی است که برای دست یابی برای اورآسیا باید از این جایگاه استفاده کنیم و تجارت خود را رونق بخشیم.

ابراهیمی بیان کرد: افزایش مناسبات تجاری بین ایران و ترکیه در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دو طرف تاثیرگذار است و وضعیت موجود ایجاب می کند از همه ابزارها برای تقویت این مناسبات بهره گیریم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند تحریم ها تا حدودی در برخی موارد در بنادر ترکیه هم تاثیرگذاشته اما مسئولان اقتصادی این کشور می دانند از محل جابجایی کالاهای ایرانی سود قابل توجهی دارند که راضی به چشم پوشی از آن نیستند.

وی اظهارداشت: هیچ تاجری نباید در ناملایمات که موقتی است به خود واهمه راه دهد و تجارت خود را کاهش دهد بلکه مردان کار در این مواقع شناخته می شوند و مسلم بدانید هیچ مانعی نمی تواند تجار و بازرگانان واقعی را دچار نا امیدی و یاس کند.

ابراهیمی گفت: با روشن بینی، ارتقاء فکری، تبادل اندیشه می توانیم راهکارهایی را برای عبور از این بحران و شرایط پیدا کنیم و مطمئن باشید جایگاه ایران به گونه ای است که هیچ کشوری در دراز مدت حاضر نیست از معامله با ایران خودداری کند و این مشکلات برطرف می شود.

این مسئول یادآورشد: تنها در بخش تولید گیاهان دارویی قادریم سالانه 18 هزارتن تولید داشته باشیم و در محصولات درختی نیز در خاور میانه اول و جهان رتبه هشتم را داریم که خوشحال کننده است.

وی گفت:‌بهترین محصول زعفران متعلق به ایران است اما بدلیل بی توجهی به صنعت بسته بندی تجار اسپانیایی این محصول مرغوب را در بسته بندی مناسب به نام اسپانیا صادر می کنند.

ابراهیمی افزود: در صنعت بسته بندی و تبلیغات بسیار ضعیف هستیم و هزینه نمی کنیم لذا مصرف کنندگان جهانی با محصولات ما کمتر آشنا هستند و برای رفع لاین مشکلات باید در نمایشگاههای خارج از کشور قویتر حاضر شویم و با شیوه های مدرن کالای مرغوب ایرانی را معرفی کنیم.

مشاور عالی بازرگانی ایران و ترکیه در خصوص شرایط ثبت شرکت های ایرانی در ترکیه هم نکاتی را متذکر شد و گفت: زمینه حضور تجار ایرانی در ترکیه بخوبی فراهم است و در برخی مناطق زمین های رایگان برای احداث واحدهای تولیدی مانند مواد غذایی، بسته بندی،‌صنایع الکترونیک و تولیدات مکمل صنایع ترکیه به راحتی در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار می گیرد و تجار استان قزوین هم می توانند از این فرصت برای تبادل بیشتر استفاده کنند.