به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور مدیر کل مشارکتها و شهرداری های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نماینده انجمن خیرین کتابخانه ساز ایران و مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان لرستان انتخابات انجمن خیرین کتابخانه ساز لرستان برگزار شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان در رابطه با نتیجه این انتخابات اظهار داشت: با برگزاری انتخابات ایرج کاظمی به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز لرستان انتخاب و معرفی شد.

تیمور احمدوند ادامه داد: همچنین رضا خشنود به عنوان مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز لرستان و حسن توکلی نیز به عنوان نایب رئیس این انجمن انتخاب شدند.

وی ادامه داد: همچنین مرتضی خرم آبادی به عنوان منشی و سیدولی الله رضوی نژاد به عنوان خزانه دارانتخاب شدند.

احمدوند یادآور شد: در قالب این انتخابات رضا دریکوند، فتح الله شفیع زاده، تیمور احمدوند و علی شمس به عنوان اعضای اصلی این انجمن و محمد جواد حاجیان فرد به عنوان بازرس اصلی و الهام نظری به عنوان بازرس علی البدل معرفی شدند.