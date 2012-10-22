به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش ملی "‌معماری و شهر پایدار" با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران ، دانشگاه شهید رجایی و با حمایت رسمی سیویلیکا ، پایگاه اطلاع رسانی مقالات تخصصی ایران برگزار می شود .

منظر شهری پایدار و گرافیک محیطی، سیر تحول بوم شناسانه تاریخی معماری و شهر پایدار، شیوه های نوین آموزش معماری و شهرسازی پایدار محورهای برگزاری این همایش دو روزه است که در زمان برگزاری آن کارگاهی با عنوان "طراحی بوم شناسانه منظر شهری" نیز برگزار می شود.

مجتبی عبدالهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران،مهدی چمران رئیس شورای شهر ، سید محمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهندس حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر و دکتر جمال الدین مهدی نژاد، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی، اعضاء شورای نخستین همایش ملی " معماری و شهر پایدار" هستند.

با توجه به اینکه سرعت توسعه روزافزون معماری و شهر سازی در عصر رسانه ها به حدی است که بررسی روزآمد آن به همراه تحولات اجتماعی و تکنولوژیکی، از ضرورت های اساسی آموزش و پیشبرد معماری و شهرسازی پایدار است، برگزاری همایش ملی معماری و شهر پایدار از روشهای بسیار مناسب برای تبادل اطلاعات و یافته های علمی و عملی جدید خواهد بود.

از آنجایی که عدم هماهنگی دست اندرکاران با یکدیگر و جریان های عملی موجب عقب ماندگی از شیوه ها و فنون پیشرفته و مؤثر می گردد، برگزارکنندگان نخستین همایش علمی "معماری و شهر پایدار" امیدوارند این همایش بتواند تا حدودی هماهنگی لازم در این حوزه را فراهم کند.

تا کنون بیش از 400 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و علاقه مندان برای شرکت در نخستین همایش عملی "معماری و شهر پایدار" می توانند از طریق سایت www.ncsac.ir در این همایش شرکت کنند.