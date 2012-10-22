اعزام 10 کاروان دانش آموزی به مناطق عملیاتی کربلای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد کاشفی ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور استان سمنان در محل سپاه این استان، ضمن اشاره به اینکه این سفرها یکی از تاثیر گذارترین برنامه های فرهنگی کشور است، گفت: امسال هفت هزار دانش آموز دختر و پسر دوم دبیرستان این استان به همت سپاه قائم آل محمد (عج) و اداره کل آموزش و پرورش به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.

وی با بیان این مطلب که جنگ تحمیلی یکی از وقایع تاریخی است که ریشه در فرهنگ عاشورا دارد، تاکید کرد: کاروان های راهیان نور، کاروان های نورانی و قرآنی هستند و تمام سعی ما این است با یادآوری و تذکر به دانش آموزان آنان را با سیره ائمه معصومین، آیات و روایات و فرهنگ جهاد و از جان گذشتن آشنا کنیم.

سرپرست معاونت اردویی گردشگری و راهیان نور سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان، جبهه و فرهنگ آن را مملو از سجایای اخلاقی بزرگی چون ایثار، شهادت، شهامت، اخلاص، فداکاری و ادب دانست و عنوان کرد: باید این شاخصه ها به نسل جدید و پویای امروز که نه جنگ را دیده اند و نه از نزدیک با رزمندگان آشنا هستند منتقل شود.

وی تصریح کرد: برای ساختن هویت دینی، ملی و اسلامی کردن جامعه باید از گنجینه قوی جنگ الگو‌های مناسب برای نوجوانان و جوانان استخراج کرده و به آنان معرفی کرد.

کاشفی در خاتمه یادآور شد: در همین راستا و به منظور ارتقای سطح کیفی مدیران کاروان‌های راهیان نور استان سمنان 72 ساعت کارگاه آموزشی در مجتمع فرهنگی تفریحی شهید کلاهدوز شهمیرزاد برگزار شد.