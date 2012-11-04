حسین یاری پور از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالعات اخیر محققان جهان، افزود: مطالعات جدید نشان می دهد که فاکتورهای محدود کننده بیماریها، پروتئین های طبیعی در سلول های انسانی هستند که از سلولهای تخصصی بدن در برابر عفونت ویروسی دفاع می کنند. این پروتئین ها به نام "آپوبک"(APOBEC) شناخته می شوند.

وی ادامه داد: سلولهای تخصصی با تولید این پروتئین در برابر عفونت های ویروسی از بدن دفاع می کند. این پروتئین در سال 2007 از سوی دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا کشف شد.

پروتئین اپوبک (APOBEC)

یاری پور با بیان اینکه پروتئین های آپوبک دارای 7 عضو هستند، خاطر نشان کرد: مهمترین آنها 9 آپوبک 3G و 3F است که باعث از هم پاشیدگی (نابودی) ویروس HIV می شود.



وی با بیان اینکه مکانیزم عملکرد این پروتئین هنوز به طور کامل شناخته شده نیست، ادامه داد: زمانی که ویروس ایدز وارد بدن می شود، سلولها اقدام به تولید پروتئین آپوبک می کنند ولی این پروتئین ها قادر به مقابله با ویروس HIV نیست.



وی دلیل این امر را وجود پروتئین های Vif در ویروس ایدز ذکر کرد و یادآور شد: این پروتئین ها به دلیل مکانیزمهایی که دارند می توانند بر پروتئین های آپوبک غلبه کنند.

پروتئین اپوبک

این محقق با اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه، توضیح داد: در این مطالعات 2 راهکار برای مقابله با ویروس ایدز ارائه شد. یکی اینکه پروتئین آپوبک را تقویت کرد تا بتوانند بر ویروس ایدز غلبه کنند.



وی راهکار دوم را ضعیف کردن پروتئین Vif عنوان کرد و اظهار داشت: از آنجایی که مکانیزم پروتئین VIF شناخته شده نیست از این رو تقویت پروتئین آپوبک روش مناسبی برای مقابله با ویروس HIV است. تقویت این پروتئین منجر به ضعیف شدن ویروس Vif می شود.

تصویر سه بعدی ویروس ایدز که بخش نارنجی محلهایی است که ویروس به سیستم ایمنی حمله کرده و قسمت خاکستری بخشهایی است که مقابله میان سیستم ایمنی ویروس HIV را نشان می دهد

یاری پور با اشاره به نحوه تقویت پروتئین آپوبک، یادآور شد: با استفاده از روشهای ژنتیکی می توان ژن پروتئین آپوبک را از بدن دریافت و پس از تقویت آن و قرار دادن آن در سلولها، سلولها اقدام به تکثیر می کنند.



وی با تاکید بر اینکه از زمان کشف پروتئین آپوبک 3G پیشرفت های زیادی در راه چگونگی فهم مکانیسم فعالیت آنها و همچنین چگونگی مکانیسم فعالیت Vif در خنثی کردن عمل آپوبک صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تحقیقات در حال انجام در ایران و سایر کشورهای دنیا، بتوان در آینده دستاوردهای خوبی برای ارائه روشهای بهینه برای درمان بیماری ایدز ارائه شود.