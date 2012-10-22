مسئولان موانع پیش روی رضایتمندی مردم را از بین ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ائمه جمعه و فرمانداران افزود: در این برهه از زمان که جنگ تمام عیار دشمن در حال انجام است دادن تحلیل‎های صحیح به جامعه به معنای بصیرت‌افزایی بوده و مقام معظم رهبری نیز بر این امر تأکید فراوانی داشته‎اند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی دشمنی استکبار جهانی با ایران، پیشرفت‎های روزافزون ماست و باید ملت بیدار کشور، در راستای بیداری اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری پیش رفته و با این دشمنی مبارزه کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان تصریح کرد: یکی از روش‌های اساسی در مقابله با هرگونه مشکل‌آفرینی دشمن، پناه بردن به سخنان روشنگرانه ولایت فقیه است.