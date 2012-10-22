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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۴۷

جلالی خبر داد:

بیمه بیش از 260 هزار هکتار اراضی طرح مرتعداری استان سمنان

بیمه بیش از 260 هزار هکتار اراضی طرح مرتعداری استان سمنان

سمنان- خبرگزاری مهر: رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از بیمه شدن بیش از 260 هکتار اراضی طرح مرتعداری این استان در سال زراعی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جلالی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، ضمن اشاره به اینکه بیش از 260 هزار هکتار اراضی طرح مرتعداری این استان بیمه شده اند، تاکید کرد: در صورت حمایت مرتعدارن و فرهنگ سازی از سوی ارگان های مربوطه تلاش خواهیم کرد تا پایان سال 91 نزدیک به 500 هزار هکتار از مراتع استان تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و 137 هزار هکتار زمین استان سمنان مشمول طرح مرتعداری هستند، بیمه این میزان از اراضی را ناچیز خواند و گفت: تمام اراضی کشاورزی استان باید بیمه شوند هر چند که این کار نیاز به مساعدت مسئولین دارد.

رئیس اداره مرتع اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان سهم بیمه مرتعداران را 32 درصد اعلام کرد و یادآور شد: باقی حق بیمه توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی افزود: مجریان طرح‌های مرتعداری که نسبت به بیمه مراتع خود اقدام کنند از مشوق‌های حمایتی ازجمله تحویل نهاده‌ها برخوردار خواهند شد.

جلالی در پایان تصریح کرد: هرچند حق مرتعداران در میزان پرداخت بیمه بالاست و بسیاری از مرتعداران توان پرداخت آن را ندارند ولی امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع شده و به وضع مطلوبی در سطح بیمه مراتع در کشور دست پیدا کنیم.
 

کد مطلب 1726130

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