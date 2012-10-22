حمایت از خانواده های آسیب دیده استان سمنان با اجرای طرح محسنین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم یوسفیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با اشاره به اجرای طرح محسنین در راستای حمایت از خانواده های آسیب دیده در این استان، افزود: خانواده های آسیب دیده شامل زندانیان سرپرست خانوار، بیماران سرپرست خانوار و زنان مطلقه هستند که به وسیله انجام این طرح تلاش شده قسمتی از مشکلات مالی این اقشار حل شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح از ماه مبارک رمضان امسال در استان سمنان آغاز بکار کرده،بیان کرد: کمیته امداد استان سمنان تا کنون با جذب بیش از 700 حامی و بیش از 50 میلیون ریال کمک نقدی، به خانواده های آسیب دیده توانسته آن ها را در حل مشکلات اقتصادی خود یاری کند.

رئیس اداره حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، تصریح کرد: در این طرح به دنبال آن هستیم که نگذاریم خانواده های آسیب پذیر علاوه بر رنج هایی که متحمل شده اند بار مشکلات مالی و اقتصادی را نیز به دوش بکشند.

یوسفیان عنوان کرد: هر چند این طرح از ماه مبارک رمضان به صورت رسمی آغاز به کار کرده اما در سالهای گذشته تحت سایر طرح های حمایتی این نهاد به این خانواده های کمک های مورد نیاز شده است.

وی با اشاره به این که این طرح محسنین در مورد خانواده های نیازمندی اجرا می شود که در همه ابعاد زندگی دچار مشکلات عدیده هستند، تاکید کرد: علاقمندان می توانند با انتخاب یک خانواده و پرداخت ماهیانه 200 هزار ریال به این خانواده ها کمک کنند.

یوسفیان در پایان، خدمات پوشاک، ارزاق، درمان، مسکن، اشتغال، جهیزیه، فرهنگی، آموزشی (تحصیلی) و اوقات فراغت را از نیازهای اساسی این خانواده ها دانست و یادآورشد: حامیان در زمینه رفع این نیازها نیز می توانند به کمیته امداد یاری رسانند.