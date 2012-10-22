به گزارش خبرنگار مهر، فریدون دوست محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته صرفه جویی سازمان بهزیستی استان سمنان که در سالن همایش های این سازمان برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه صرفه جویی لازمه پیشرفت اقتصادی است، افزود: فرهنگ صرفه جویی باید در وجود تک تک مردم، سازمان ها و ارگان های کشور نهادینه شود.

وی با اشاره به آیات قرآن که به مساله صرفه جویی و متضرر شدن اسراف کنندگان می پردازد، خاطر نشان کرد: لازم است فرهنگ صرفه جویی را در همه ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی خود وارد کنیم، علی الخصوص این فرهنگ باید در میان ادارات و نهاد های دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی استان سمنان تاکید کرد: امروز شاهد اسراف در زمینه های مختلف در ادارات هستیم که همگی باید با جدیت هر چه تمامتر، به جلوگیری از این ریخت و پاش ها اقدام کنیم.

دوست محمدی برنامه های دولت در زمینه کاهش اسراف در ادارات دولتی را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: هر چند برنامه ها به نظر کاربردی هستند اما تا کارمندان و مدیران در این زمینه توجیه نشوند و با دولت همکاری نکنند قدم موثری در این زمینه برداشته نخواهد شد.

وی محدود بودن تخصیص ها و اعتبارات دولتی را یادآور شد و تصریح کرد: پرسنل و مسئولین تمام تلاش خود را به کار ببندند و با دقت نظر خود راهکارهای عملی جهت صرفه جویی در نهادهای دولتی ارائه دهند تا با اجرایی شدن آن ها شاهد پیشرفت های اقتصادی بیشتری باشیم.

معاون پشتیبانی سازمان بهزیستی استان سمنان در خاتمه ضمن تاکید بر این که اسراف کنندگان به خودشان ضربه می زنند، خواستار اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های جدی در جهت جلوگیری از گسترش مصرف‌گرایی شد و گفت: فرهنگ صرفه جویی باید نهادینه شود.