نظام اسلامی همواره با وجود تحریم ها در اوج قدرت قرار داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار کاشمر اظهار داشت: کشورمان در مواجهه با توطئه های دشمن دوره های مختلفی را سپری کرده و درهمه دروه ها پیروز شده است.

وی گفت: در دوره اول که ده سال طول کشید شاهد تهاجم، جنگ، ترور و اعمال خشونت آمیز علیه نظام بودیم، در دوره دوم که تقریبا 20 سال به طول انجامید دشمن جنگ فرهنگی و خنثی کردن باورها و ارزشهای دینی را در داخل و خارج نشانه گرفته بود که در هر دوره هم تلفاتی داشته ایم.

وی با بیان اینکه در دوره سوم از سال 2009 تا حالا ادامه داشته استراتژی دشمن برخورد با جمهوری اسلامی و جنگ همه جانبه با محوریت تحریم و جنگ اقتصادی است تصریح کرد: در این اثنا مخالفان داخلی و خارجی نظام نظریات مختلفی دارند یکی این که اقدامات پس از فتنه 88 مقدمه حمله نظامی و براندازی خشونت آمیز نظام اسلامی است و دیگر آن که جنگ هوشمند و تهاجم همه جانبه مقدمه فروپاشی درونی است.

وی افزود: طرفدارن نظریه دوم با اعتقاد به بروز براندازی داخلی معتقدند یا این براندازی اجتماعی خواهد بود و فشارهای اقتصادی منجر به قحطی مصنوعی و موجب ریختن مردم به خیابانها و غارتگری محلات و فروپاشی نظام را به دنبال دارد و یا این براندازی سیاسی است و مردم گرانی ها را تحمل می کنند اما فاصله شان با نظام به حدی می رسد که در انتخابات 92 زمینه آشوب سیاسی فراهم و به براندازی نظام ختم می شود.

سردار غفاری گفت: ما در پاسخ به مخالفان در داخل و خارج و نظریه پردازان که معتقدند فشار بیرونی و درونی منجر به عقب نشینی نظام از مواضع سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی خواهد شد پاسخ می دهیم که این اتفاقات در 34 سال گذشته همواره وجود داشته و تحریم ها از سال 58 بوده و گاه تحریم ها با اعمال خشونت آمیزی مثل جنگ همراه بوده لذا چیز جدیدی نیست که ما از جنگ و تحریم بهراسیم اما ایران امروو قابل مقایسه با دیروز نیست اگر چه دشمنان هم قابل مقایسه با وضعیت قبلی شان نیستند.

سردار غفاری با ترسیم اوضاع و شرایط بین المللی و اقتدار نظام اسلامی مان گفت: در شرایط فعلی بین ما و هیچ کشوری تا 15 سال آینده هیچ جنگی روی نمی دهد.

وی با بیان این که در حال حاضر آمریکا با میلیاردها دلار بدهی مواجه است، افزود: تبعات آتش افروزی در جنگ با افغانستان گریبانش را گرفته و در مورد رژیم اسرائیل هم کسینجر نظریه پرداز صهیونیتی معتقد است تا سال 2022 رژیمی به نام صهیونیست وجود نخواهد داشت لذا دشمنان دیروز قدرتی برای عرض اندام جهت مقابله با ما را ندارند و ما در اوج قدرت قرار داریم.

وی گفت: ما با اقتصاد مقاومتی و استراتژی های مقاومت که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند با آمادگی دفاعی و ایمان و اطاعت از رهبری با مقابله با فساد و رعایت کردن مولفه های اقتصاد مقاومتی به خوبی از گذرگاه فعلی عبور خواهیم کرد و می توانیم با وحدت و انسجام مسیر توسعه و تعالی نظام اسلامی را با سرعت بیشتری طی کنیم.

وی با بیان این که تحریم ها موجب فرو پاشی نظام ما نمی شود زیرا قوت نظام ما ناشی از منابع سخت نیست که وابسته به خارج باشیم افزود: بنا به سخن مقام معظم رهبری مشکلات فعلی کشور ناشی از تحریم نیست بلکه از بی تدبیری ها نشأت گرفته است.

در این مراسم طی حکمی از سوی وزارت کشور مهدی فروزان به عنوان فرماندار جدید کاشمر معرفی شد.