  1. جامعه
۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

اولین حادثه برای سرویس مدارس پایتخت/ 4 دانش آموز 8 ساله مجروح شدند

اولین حادثه برای سرویس مدارس پایتخت/ 4 دانش آموز 8 ساله مجروح شدند

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: به دلیل برخورد خودروی سرویس مدرسه با گاردریل 4 دانش‌آموز 8 ساله مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14:59 امروز ماموران اورژانس در جریان برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در مسیر شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد قبل از خروجی آزمایش قرار گرفتند. بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد خودروی حامل 4 دانش‌آموز پسر 8 ساله دقایقی قبل با گاردریل بزرگراه تصادف کرده است. بلافاصله ماموران اورژانس دانش‌آموزان مجروح شده را به بیمارستان حضرت رسول(ص) منتقل کردند.

به  گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، حال عمومی دانش‌آموزان رضایت بخش اعلام شده است.

کد مطلب 1726142

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