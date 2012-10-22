اولین حادثه برای سرویس مدارس پایتخت/ 4 دانش آموز 8 ساله مجروح شدند

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14:59 امروز ماموران اورژانس در جریان برخورد یک دستگاه پراید با گاردریل در مسیر شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد قبل از خروجی آزمایش قرار گرفتند. بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: در بررسیهای اولیه مشخص شد خودروی حامل 4 دانشآموز پسر 8 ساله دقایقی قبل با گاردریل بزرگراه تصادف کرده است. بلافاصله ماموران اورژانس دانشآموزان مجروح شده را به بیمارستان حضرت رسول(ص) منتقل کردند.
به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران، حال عمومی دانشآموزان رضایت بخش اعلام شده است.
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