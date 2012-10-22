3375 تن وش پنبه در ارزوئیه برداشت می شود

مجید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ارزویئه باهزار و 350 هکتارزمین زیر کشت پنبه، رتبه اول سطح زیر کشت این محصول در استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

حبیبی تصریح کرد: از کل سطح زیر کشت پنبه در ارزوئیه 15 هکتار به طبقه بذری سوپرالیت برای توزیع بذر الیت و 172 هکتار از مزارع پنبه نیز به طبقه بذری الیت برای تولید بذر گواهی شده به منظور استفاده کشاورزان در سال زراعی آینده اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات برداشت پنبه از 25 مهر ماه در این شهرستان بیان داشت: این عملیات تا 20 دی ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

حبیبی متوسط عملکرد این محصول در هر هکتار را 2.5 تن وش ذکر و تصریح کرد: تاکنون عملیات برداشت در پنج هکتار از اراضی این شهرستان انجام شده است.

این مسئول با اشاره به برداشت سنتی پنبه در ارزوئیه گفت: پنبه تولیدی شهرستان ارزوئیه از لحاظ مرغوبیت و کیفیت در استان کرمان رتبه اول را داراست.