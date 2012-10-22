رایزنی معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه در خصوص تحولات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه که صبح امروز( دوشنبه ) در راس هیئتی واردتهران شده است با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقا وزارت خارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات امیر عبداللهیان با تشریح آخرین وضعیت منطقه ای و بین المللی در خصوص سوریه خاطر نشان ساخت: دیدگاههای طرف های مختلف درحال نزدیک شدن به یکدیگر است و به این نتیجه رسیده اند که باید راه حل سیاسی در سوریه را مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به خطر گروههای تندرو در دامن زدن به بحران منطقه ، خواستار توجه همه طرفها به منافع و مصالح مردم سوریه شد و تلاشهای کشورمان در رسیدن به ثبات و آرامش در سوریه از طریق انجام مذاکرات در قالب اجلاس چهارجانبه و گروه تماس نم را تشریح کرد.

امیر عبداللهیان ارائه طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مشکل سوریه که به نمایندگان کشورهای مرتبط و اخضرابراهیمی تسلیم گردیده را نیز بخشی از تلاشهای تهران برای حل موضوع سوریه دانست و گفت: ما قویا از مردم سوریه و اصلاحات بشار اسد حمایت می کنیم و از تمامی طرف ها خواستار کمک به برقراری آتش بس پایدار هستیم.

باگدانوف نیز در این دیدار ضمن تمجید از نقش مثبت و فعال جمهوری اسلامی ایران در صحنه سوریه و اشاره به اقدامات روسیه درکمک به حل بحران ، ادامه وضعیت فعلی در سوریه را مغایر با منافع کشورهای منطقه و موجب توسعه بحران به خارج از مرزهای سوریه ارزیابی کرد.

وی خواستار توجه طرفین به مفاد طرح آقای کوفی عنان و پیگیری اجرای آن شده و ابراز داشت: از پیشنهاد آقای اخضر ابراهیمی در خصوص آتش بس در سوریه به مناسبت عید قربان نیز حمایت می کنیم.

وی ضمن تاکید بر اهمیت استمرار رایزنی دو کشور در خصوص سوریه خاطر نشان ساخت که مسکو قویا معتقد است مشکل سوریه راه حل نظامی ندارد و باید با گفتگوی سیاسی میان دولت و گروههای مخالف به وضعیت با ثبات برسیم.