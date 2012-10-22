ترویج فرهنگ فاطمی و علوی بهترین عامل در مبارزه با تهاجم فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه سادات موسوی، عصر دوشنبه در همایشی با عنوان پیوند آسمانی در محل سالن همایش های کانون پرورش فکری کودکان میامی ضمن تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ فاطمی و علوی بهترین عامل بازدارنده در مبارزه با تهاجم فرهنگی است، افزود: امروز خانواده ای که با این فرهنگ آشنا شده باشد هیچ گونه آسیبی از تهاجم های فرهنگی دشمن و ترکش های آنان نخواهد خورد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ازدواج در اسلام، گفت: به طوری که اگر ازدواج صحیح و به درستی انجام گیرد نتیجه آن در آینده جامعه خوب و درخشان خواهد بود.

این کارشناس مسائل دینی ضمن تاکید بر اینکه ازدواج حضرت علی (ع) با فاطمه زهرا (س) یک واقعه ممتاز مذهبی است، افزود: جوانان باید زندگی سرشار از مهر و محبت این بزرگواران را الگوی زندگی خود قرار داده و از ابتدای پیوند زناشویی، زندگی را بر پایه مهر، محبت، معنویت و عشق پایه گذاری کنند.

موسوی با اشاره به روایاتی در خصوص مهریه، گفت: افزون بر مهریه اندک مادی و مالی حضرت زهرا(س)، مهریه‌های معنوی دیگری نیز برای آن بانوی بزرگ گفته شده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در روایتی می خوانیم که حضرت زهرا(س) از پدر تقاضا کرد که آن حضرت از خدا بخواهند تا مهریه‌اش را شفاعت شیعیانش قرار دهد و حضرت فاطمه(ع) شفیع و واسطه بخشش گناهکاران شد.