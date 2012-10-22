تلاش مدیران استقلال برای بازگرداندن جانوآریو/ حرکت دایی قشنگ نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب گفت: مشکلات استقلال در حال برطرف شدن است و با رفع این مشکلات، مطمئنا استقلال به روزهای اوج خود باز می‌‎گردد.

وی افزود: فتح الله زاده تلاش بسیاری کرده تا بتواند مشکلات استقلال را برطرف کرده و تا حدودی در این خصوص موفق بوده است. وی همچنان به دنبال این است تا بتواند با رفع تمامی مشکلات مجموعه استقلال، این تیم را به آرامش کامل برساند.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که "آیا فابیو جانوآریو به استقلال بازمی‌گردد؟"، اظهار داشت: مدیریت باشگاه استقلال در تلاش است جانوآریو را به تیم برگرداند، زیرا او هم بازیکن بزرگی است و هم هواداران استقلال به این بازیکن علاقه بسیاری دارند.

پورحیدری در مورد دیدار تیم استقلال با نفت تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر، خاطرنشان کرد: تمام بازی‌های لیگ مشکل است و بازی با نفت نیز از این قاعده مستثنی نیست. نفتی‌ها ترکیبی از نفرات باتجربه و جوان را در اختیار دارند و ابراهیم‌زاده که مربی کاربلدی است، به درستی می‌داند از داشته‌های خود چگونه استفاده کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه استقلال و نفت تهران روز پنجشنبه بازی قابل قبولی را ارائه دهند، تاکید کرد: اگر استقلال برابر نفت پیروز شود، در صورت کسب سه امتیاز در بازی عقب افتاده خود با پیکان، مطمئنا به صدر جدول خواهد رسید.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال در پایان در مورد صحبت‌های علی دایی پس از پایان بازی مقابل پرسپولیس خاطرنشان کرد: دایی بازیکن بزرگی بوده و یکی از اسطوره‌های فوتبال ماست اما از او که بسیار باتجربه و پخته است انتظار بیشتری می‌رود. به نظرم کار دیروز دایی قشنگ نبود و از او چنین اقداماتی بعید است.