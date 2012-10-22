5860 بی سواد در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله میرابوالحسنی پیش از ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی شهرستان شاهرود در فرمانداری این شهرستان، هدف از تشکیل این ستاد را استفاده از کلیه ظرفیت ها و جذب مشارکت سایر دستگاه های اداری در شناسایی و آموزش بی سوادان عنوان کرد و گفت: در راستای اجرای مصوبه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف استفاده از کلیه ظرفیت ها و مشارکت دستگاه های اجرایی این ستاد تشکیل شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون مشکل اساسی جذب سوادآموزان و ترغیب آنان به یادگیری و آموزش است.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: با توجه به اطلاعات موجود در سامانه سواد آموزی و بانک اطلاعاتی کشور کل بی سوادان استان سمنان پنج هزار و 860 نفر هستند که از این تعداد یک هزار و 294 نفر در شاهرود، 377 نفر در بسطام، 239 نفر در بیارجمند، یک هزار و 319 نفر در میامی، 632 در گرمسار نفر، 882 نفر در سمنان، 142 نفر در سرخه 641 نفر در دامغان، 145 نفر در امیرآباد و 194 نفر در مهدیشهر هستند.

اولویت اول در آموزش بی سوادان آموزش ضمن خدمت برای مدرسین است

میرابوالحسنی، اولویت اول در امر آموزش بی سوادان را آموزش ضمن خدمت برای مدرسین گروه هدف 10 تا 49 سال دانست و افزود: در این زمینه تبلیغات وسیع میدانی و پالایش آمار و اطلاعات انجام شده است.

وی با اشاره به طرح آموزش فرد به فرد گفت: کسانی که می خواهند در این طرح به عنوان مدرس شرکت کنند باید سواد حداقل دوم دبیرستان را داشته باشند و در عین حال بتوانند تدریس کرده و مفاهیم را به بی سواد منتقل کنند.

چهار میلیون ریال اعتبار به ازای هر سوادآموز برای مدرسین

مدیر آموزش و پرورش شاهرود تصریح کرد: مبلغ چهار میلیون ریال اعتبار نیز به ازای هر سوادآموز برای مدرس در نظر گرفته شده که اگر سوادآموز موفق به کسب امتیاز لازم در امتحانات شود به مدرس تعلق می گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود اظهار داشت: سوادآموزان باید در محدوده سنی گروه هدف قرار بگیرند و نام آنها در سامانه اطلاعاتی به ثبت رسیده باشد.

400 ساعت آموزش برای هر بی سواد

میرابوالحسنی میزان آموزش برای هر بی سواد را 400 ساعت دانست و افزود: بسته های فرهنگی و آموزشی رایگان برای این افراد در نظر گرفته شده که جهت آموزش بهتر در اختیار آنان قرار می گیرد.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان یادآور شد: شاید به دلیل وجود مهاجرت های فصلی و دائمی و پراکندگی کل استان شاید نتوان آمار دقیقی از بیسوادان بدست آورد یا آنها را مورد آموزش قرار داد اما مشکل عمده در بحث آموزش سختی جذب سوادآموزان و نبود انگیزه لازم در آنها جهت شرکت در کلاس ها و یادگیری خواندن و نوشتن است.

اختصاص یک سوم بودجه کشورهای توانمند در عرصه تعلیم و تربیت به آموزش عمومی

رئیس اداره سواد آموزی شهرستان شاهرود نیز در این جلسه سه عنصر اساسی در نظام های آموزشی را آموزش رسمی و عمومی، نظام آموزش عالی و آموزش بزرگسالان دانست و افزود: آموزش رسمی و عمومی ویژه دانش آموزان و کودکان و پایه و اساس نظام تعلیمی هر کشوری است.

رمضانعلی شعبانی افزود: 34 کشور توانمند دنیا در عرصه تعلیم و تربیت بیش از یک سوم بودجه خود را به آموزش رسمی و عمومی اختصاص می دهند که این خود نشان از اهمیت این بخش آموزشی است.

خاتمه بی سوادی در استان سمنان تا پایان امسال

رئیس اداره سواد آموزی شهرستان شاهرود یادآور شد: در استان سمنان 97 درصد باسواد داریم و سه درصد باقیمانده بی سوادان تا پایان سال 91 توانایی خواندن و نوشتن را کسب خواهند کرد.

شعبانی با اشاره به اینکه اداره سواد آموزی تصمیم دارد به دو روش به این سه درصد بی سواد آموزش دهد، تصریح کرد: یکی از روش ها تشکیل کلاس های آموزشی با ضوابط و معیارهای ذکر شده در قانون است و روش دیگر طرح واگذاری یا همان طرح آموزش فرد به فرد است.

وی اظهار داشت: شیوه کلاس های منعطف نیز برای مناطق شهری و روستایی که آمار بی سوادی پایینی دارند می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس اداره نهضت سوادآموزی افزود: نحوه کار این کلاس ها به این شکل است که در سطح شهر یا روستا اگر شش سوادآموز در مناطق مختلف باشد که تحت آموزش قرار بگیرند به صورت غیر متمرکز خدمات آموزشی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شاهرود نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در دولت ستمشاهی بحث آموزش و پرورش مغفول قرار گرفته بود و به تعلیم و تربیت اقشار ضعیف، کم درآمد و روستایی اهمیت داده نمی شد گفت: بعد از انقلاب با تدبیر امام خمینی (ره) ساخت مدارس در روستاها به سرعت شروع شد و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و تعلیم و تربیت همگانی در کشور انجام شد.

مرتضی معتمد تصریح کرد: در سال های اخیر به حول و قوه الهی بیسوادی در کشور کاهش چشمگیری داشته و باید تلاش کنیم همین میزان اندک بی سوادی باقیمانده را ریشه کن کنیم.

وی با بیان این مطلب که امکانات سواد آموزی در همه بخش های استان به صورت کامل وجود دارد تاکید کرد: حتی در روستاهایی که به دلیل مهاجرت و خشکسالی به شدت میزان جمعیت پایین آمده، روستایی به عنوان مرکزیت انتخاب شده و با هزینه آموزش و پرورش دانش آموزان به آن روستا رفت و آمد می کنند و از امکانات تحصیلی بهره مند می شوند.

به گزارش مهر، استفاده از ظرفیت های ائمه جماعات و مساجد در امر توجیه سواد آموزان و آموزش آنان و همچنین تسریع در اختصاص تسهیلات به سواد آموزانی که مدرک سواد آموزی دریافت کرده اند از مهمترین مصوبات این جلسه بود.