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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

رجبی اعلام کرد:

میراث فرهنگی در ساری 475 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کرد

میراث فرهنگی در ساری 475 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کرد

ساری- خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ساری گفت: این اداره در سالجاری 475 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساری اظهار داشت: این دستگاه یکی از متولیان بخش مشاغل خانگی بوده که متاسفانه توجهی به آن نمی شود.

وی افزود: در سال گذشته 167 نفر را ابرای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی کرده ایم که 134 نفر توانسته از این تسهیلات بهره مند شوند.

رجبی افزود: این تسهیلات درزمینه صنایع دستی، منبت کاری و مشاغل مرتبط با این صنایع به متقاضیان پرداخت شده است.

وی از مسئولان بانکهای شهرستان خواست تا در بحث ضمانت با متقاضیان امر همکاری کنند.

رجبی بیان داشت: این تسهیلات از یک تا پنج میلیون تومان پرداخت شده است.

کد مطلب 1726166

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