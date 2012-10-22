میراث فرهنگی در ساری 475 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساری اظهار داشت: این دستگاه یکی از متولیان بخش مشاغل خانگی بوده که متاسفانه توجهی به آن نمی شود.



وی افزود: در سال گذشته 167 نفر را ابرای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانکهای عامل معرفی کرده ایم که 134 نفر توانسته از این تسهیلات بهره مند شوند.



رجبی افزود: این تسهیلات درزمینه صنایع دستی، منبت کاری و مشاغل مرتبط با این صنایع به متقاضیان پرداخت شده است.



وی از مسئولان بانکهای شهرستان خواست تا در بحث ضمانت با متقاضیان امر همکاری کنند.



رجبی بیان داشت: این تسهیلات از یک تا پنج میلیون تومان پرداخت شده است.