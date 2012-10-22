ایران مذاکره را ترک نکرده که بازگردد/ تا فردا با اشمیت تلفنی گفتگو می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز در سخنانی در همایش 10 سال مقاومت هسته ای که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: امروز از دفتر خانم اشمیت با من تماس گرفتند، به آنها گفتم که جایی جلسه هستم و از ساعت 5 به بعد و یا فردا می توانم صحبت کنم و قرار شد تماس بگیرند برای اینکه تلفنی صحبت کنیم.

وی افزود: اینکه بعضی می گویند ایران به میز مذاکره باز نخواهد گشت، مبنایی ندارد ما میز مذاکره را ترک نکردیم بلکه آنها آماده نبودند.

باقری با اشاره به اینکه ما پیشنهادمان را ارائه کرده ایم و آنها هنوز جواب نداده اند، بیان کرد: در تماس تلفنی مشترک که خانم اشتون با آقای جلیلی در ماه رمضان داشتند، اشتون خواست که برای رسیدن به یک فرمول مشترک برای دور آتی مذاکرات بعد از ماه رمضان صحبت کنیم که این روند تا اواخر شوال طول کشید.

معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بعد از آن زمانیکه تماس تلفنی دیگری صورت گرفت، اشتون گفت که در یک مجمع عمومی هستیم و در حاشیه این مجمع دیدگاه ها را به کشورها مطرح می کنم و جواب می دهم.

وی خاطر نشان کرد: روندی که از سوی ایران طی شد مبتنی بر منطق مذاکراتی جدی و سازنده بود و پیشنهاداتی که مطرح کردیم صرفا مبتنی بر مواضع خودمان نبوده است.

باقری تاکید کرد: راهکار غیرمنطقی غربی ها، راهبرد ناکامی است و دقیقا آنها به دلیل اینکه ابزار منطقی گفتگو را ندارند به ابزار دیگر دست می زنند.