به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین عصر دوشنبه تیم استقلال با بیان این مطلب اظهار داشت: اجازه دهید ابتدا به مردم خوب آذربایجان، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال تراکتورسازی، پیروزی این تیم مقابل استقلال را تبریک بگویم.

وی در ادامه افزود: تیم استقلال در آن بازی دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول بازیکنان استقلال به وظایف خود عمل نکرده و بازی ضعیفی را به نمایش گذاشتند اما در نیمه دوم با تغییراتی که در سیستم و روش بازی تیم به وجود آمد، عملکردی به مراتب بهتر داشته و حتی به چند موقعیت گل رسیدند که اگر بهره لازم را از فرصت‌های خود می‌بردند، نتیجه به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. در کل ما باختیم و این پیروزی مبارک‌شان باشد!

سرمربی تیم فوتبال استقلال غیبت خود در دیدار با تراکتورسازی تبریز را برعملکرد آبی پوشان بی‌تاثیر خواند و گفت: همکاران من در آن بازی زحمات خود را کشیدند و تا جائیکه توان داشتند برای موفقیت تیم تلاش کردند. این نیست که چون من نبودم تیم به نتیجه نرسیده است.

قلعه نویی در واکنش به طرح این موضوع که "چرا بازی تراکتورسازی - استقلال بازهم پرحاشیه شد و این بار هم تیم امیر قلعه نویی از حواشی و اشتباهات داوری در این بازی لطمه خورد؟"، اظهار داشت: 30 متر بین دو نیمکت فاصله است اما در همین فاصله سئوالات زیادی وجود دارد که جواب آنها را نمی‌دانم، البته می‌دانم اما بهتر است این موضوع را زیاد باز نکنم!

وی در ادامه یادآور شد: اگر دو بازی گذشته استقلال و تراکتورسازی را باهم مقایسه کنید هزار سئوال برای شما ایجاد می‌شود. من هم بعد از فوت مادرم دیگه حال و حوصله پرداختن به این مسائل را ندارم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص غیبت "فابیو جانوآریو" و "رودریگو توسی" در تمرینات آبی پوشان گفت: این بازیکنان حرفه‌ای هستند و زمانی که به موقع حق و حقوق‌شان پرداخت نشد، دیگر در تمرینات استقلال شرکت نکردند. البته از روز گذشته اقداماتی برای بازگشت آنها صورت گرفته است و تلاش می‌کنیم این بازیکنان را برگردانیم.

قلعه نویی تعطیلی مسابقات لیگ برتر را برعملکرد آبی پوشان در دیدار با تراکتورسازی تبریز تاثیرگذار خواند و گفت: در زمان تعطیلی مسابقات لیگ برتر تیم ما به سه قسمت تقسیم شد. یک قسمت از بازیکنان به اردوی تیم ملی رفتند، یک بخش در مرخصی بودند و قسمتی دیگر با ما تمرین می‌کردند.

وی افزود: ما خیلی تلاش کردیم تا بازی مقابل صبای قم به ترکیب و شرایط ایده‌آل رسیدیم اما با تعطیلات لیگ همه برنامه‌های ما بهم خورد. این درست نیست. الان رودریگو توسی اگر برگردد فقط شش هفته زمان می‌برد تا توسی شود که ما در بازی با صبا در اختیار داشتیم. گلایه‌ای نیست، اینهم از شانس ماست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز بی اطلاعی از اظهاراتی که محمد رویانیان و علی دایی در مورد هم داشته‌اند، گفت: باید قبول کنیم که این دوستان بزرگتر و سرمایه‌های فوتبال ما هستند. من به شخصه دایی را به عنوان اسطوره فوتبال ایران و یک الگو قبول دارم. من اعتقاد دارم اگر از دایی خوب حمایت کنیم او می‌تواند روزی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شود.

وی اضافه کرد: آقای رویانیان هم در بخش‌های مختلفی که فعالیت کرده تحولات مدیریتی ایجاد کرده است و از مدیران ارزشمند به شمار می‌آید. باید این دو عزیز و بزرگوار جوری باهم برخورد کنند که به وجهه آنها و فوتبال کشور لطمه‌ای وارد نشود.

قلعه نویی از اظهارنظر در خصوص داوری دیدار تراکتورسازی - استقلال خودداری کرد و گفت: قلبا دوست دارم سعید مظفری‌زاده، داور این بازی را در جام جهانی ببینم. به اعتقاد من در آن بازی ایشان در چهار، پنج مورد اشتباهاتی فاحش داشت و حتی گل دوم تیم تراکتورسازی در موقعیت مشکوک به آفساید به ثمر رسید.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید براینکه در نیم فصل تغییراتی در این تیم صورت خواهد گرفت، در خصوص اعتراضات میلاد میداودی در جریان دیدار استقلال مقابل تراکتورسازی گفت: من چیزی در این خصوص نشنیدم اما اگر چنین اتفاقی صورت گرفته باشد، قطعا با این بازیکن برخورد می‌کنم.

وی افزود: روش کاری من به گونه‌ای است که اگر بازیکنی یا موردی به تیم لطمه بزند با او برخورد خواهم کرد. بازیکن و مربی باید به مانند یک سرباز خدمت کنند و نباید منتی سر مردم بگذارند. درست است که بازیکنان در ابتدای فصل پولی دریافت نکردند اما بالاخره به حق و حقوق‌شان رسیدند.

قلعه نویی با دفاع از عملکرد جواد نکونام در تیم استقلال گفت: من یکی چیزهایی در جواد می‌دیدم که به او بازی می‌دادم. زمانی که آمار می‌گفت جواد از بهترین‌های ما بوده است، چرا باید او را نیمکت نشین می‌کردم؟! من می‌دانستم یک خطی می‌خواهد جواد را از شرایط ایده‌آل دور کند اما بدون توجه به این مسائل از این بازیکن استفاده کردم و خدا را شکر می‌کنم که او گلی زد که 70 میلیون ایرانی را شاد کرد و حیاتی دوباره به فوتبال ما بخشید. خوشحالم این گل را یکی از جنس و خانواده استقلال به ثمر رساند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان یادآور شد: زمانی که من مربی تیم ملی بودم، حتی یکبار هم لیگ را بی‌جهت تعطیل نکردم. متاسفانه تیم‌هایی چون استقلال این روزها بیشترین لطمه را از تعطیلی مسابقات لیگ خوردند و چاره‌ای جز ادامه راه نداریم.

وی با اعلام اینکه برای تعطیلات دوباره لیگ برتر اردو و برنامه خاصی ندارند، افزود: پول بازیکنان را بدهند، برگزاری اردو بماند برای بعد! با دلار چهار هزار تومانی کدام تیم به اردو می‌رود؟!

خبرنگاری در خصوص بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال که علی فتح الله زاده از وقوع آن در نیم فصل خبر داده بود، از امیر قلعه نویی سئوال پرسید که وی در پاسخ گفت: نمی‌دانم شما از طرح این سئوال دنبال چه چیزی هستید؟! به عقیده من هر کسی که برای استقلال هفت روز هم زحمت کشیده باید عزیز شمرده شود، چه رسد به مجیدی که سال‌ها برای استقلال زحمت کشیده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: من خودم پیشنهاد دادم که مجیدی به استقلال برگردد و به ما کمک کند که ابتدا بحث کاپیتانی او و سپس خداحافظی‌اش مطرح شد. به عقیده من باید به حرف مردم احترام بگذاریم، آنهم در چارچوبی که به تیم لطمه نخورد. در مورد بازگشت مجیدی هم بهتر است تا نیم فصل صبر کنید، چرا که در آن زمان پیرامون این موضوع تصمیم گیری خواهیم کرد.